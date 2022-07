Quattro cani esposti al grande caldo con poca acqua, sanzionati i proprietari dai Carabinieri Forestali

Con l’approssimarsi del periodo delle vacanze estive, si ripresenta il fenomeno dell’abbandono degli animali d’affezione, i Carabinieri del Comando Provinciale di Asti e i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, dalla fine del mese di giugno, hanno iniziato una serie di controlli anche allo scopo di sensibilizzare i proprietari allo scopo di prevenire questo barbaro malcostume che porta, in tutta Italia nel periodo estivo, ad abbandonare circa 150 mila animali domestici di varie specie, con una prevalenza di cani e gatti.

Tale attività preventiva si va ad affiancare alla verifica delle condizioni di vita e custodia degli animali ed al controllo della normativa in materia, attenzione particolare viene riservata alle vaccinazioni. Questi controlli, in materia sanitaria, sono destinati a protrarsi anche oltre al il periodo estivo anche in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Asl di Asti.

Gli interventi fino ad ora svolti, non hanno denotato particolari criticità per l’abbandono che nell’astigiano è assai raro, le problematiche sono invece più frequenti sul versante dei maltrattamenti e delle inadempienze delle disposizioni di legge.

A Cortazzone, nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Villafranca d’Asti, durante un controllo, individuavano tre cani tenuti in un box completamente esposto al sole e privo di ogni forma di copertura, mentre un quarto cane, rinchiuso in un altro recinto, non veniva rifornito di adeguate quantità d’acqua. I proprietari venivano sanzionati in via amministrativa per un totale di 500 euro e i cani, provati per il gran caldo di questi giorni, spostati in spazi più idonei e adeguatamente reidratati dal personale del Servizio Veterinario, ora stanno finalmente bene.