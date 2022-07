Quando la disabilità diventa abilità artistica: sui biglietti della Lotteria Italia un’opera di uno studente del Liceo Artistico di Asti

Riceviamo e pubblichiamo dal Liceo Artistico Benedetto Alfieri di Asti

Al Liceo Artistico disegniamo ancora una volta la fortuna

Quando la disabilità diventa abilità artistica e simbolo di amicizia oltre ogni barriera

Chi vorrà tentare la fortuna con i biglietti della Lotteria Italia avrà nuovamente tra le mani, a partire dal mese di settembre prossimo, un’opera realizzata da uno dei nostri allievi del liceo artistico B. Alfieri di Asti. Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha promosso l’iniziativa “Disegniamo la fortuna con ADM” per la Lotteria Italia 2022

Lanciato a maggio, il concorso ha visto una nutrita adesione di ben 50 artisti disabili partecipanti, ragazzi che hanno presentato le loro opere attraverso 30 enti del Terzo settore, enti che si occupano di disabilità.

A giudicare poi le opere una commissione presieduta da Gianni Letta e composta da Milly Carlucci, Carlo Verdone, Vincenzo Salemme, Mogol, Pino Maddaloni, Marco Tardelli, Cristiana Collu (Direttore della Galleria d’Arte Moderna di Roma), Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (Presidente dell’omonima Fondazione di Arte) e Stefano Boeri; la commissione giudicatrice, che si è riunita lo scorso 23 giugno, ha decretato i vincitori.

Oltre alle 12 opere selezionate, il campione del mondo Marco Tardelli, membro dell’Associazione Diplomatici, ha votato il disegno del nostro Lorenzo Friddi (Associazione Missione Autismo Asti) e la sua rappresentazione parteciperà all’evento “Change the World”, che si terrà presso la sede dell’ONU a New York.

Anche quest’anno, quindi, come già l’anno passato con l’allievo Michele Nebiolo, un meritato riconoscimento per i nostri ragazzi; l’opera Due Monti Uniti è di Lorenzo Friddi, classe 1C nell’a.s.21/22. Si tratta di un disegno molto significativo e realizzato a china, che rappresenta due amici che stanno giocando. Il messaggio è che nulla è impossibile, che lo scopo della vita è la condivisione, l’amicizia, l’inclusione.

Il lavoro di Lorenzo sarà riprodotto sui biglietti della lotteria Italia 2022.

Un’altra vittoria per il nostro liceo artistico, un’altra vittoria per l’inclusione, una vittoria per tutta la scuola, per i compagni di Lorenzo, per i docenti, per il personale ATA e per la Dirigente Maria Stella Perrone.