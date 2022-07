Proseguono gli eventi di “OroMonferrato”: dopo quello di Castagnole Monferrato si passa al Castello di Frinco

In arrivo altri due eventi, nei successivi sabati di luglio, per “OroMonferrato” il progetto di valorizzazione e promozione turistica del Nord Astigiano, promosso dalla Regione Piemonte e realizzato in collaborazione con VisitPiemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione Piemonte dal Vivo. Al progetto, nato per dare maggiore evidenza turistica a un’area ricca di importanti tracce storiche, culturali, paesaggistiche e di prodotti di eccellenza gastronomica, aderiscono 49 Comuni.

Proseguono gli incontri del mese, ognuno dedicato alla cultura, al gusto e all’arte con il coinvolgimento di testimonial di prestigio nazionale e internazionale del mondo dell’alta cucina, della cultura e dello spettacolo. Sabato 23 luglio alle ore 18,30 al Castello di Frinco (Via Levante 13) il secondo appuntamento che avrà come ospiti Matilde Vitillo, giovanissima campionessa di ciclismo su strada e la chef una stella Michelin Chiara Pavan del ristorante Venissa di Venezia, intervistate da Luca Ferrua direttore de IlGusto.it. A seguire Eleonora Cozzella, giornalista gastronomica e ispettrice per la Guida Ristoranti de L’Espresso dialogherà con Cristiano Tomei, chef e personaggio televisivo. Al termine aperitivo offerto dal Comune di Frinco.

Sabato 30 luglio alle ore 18,30 a Cocconato (Cortile del Collegio, Via Roma 3), le storie dei luoghi del gusto e dei prodotti di “OroMonferrato” con Marco Cattaneo, direttore del National Geographic. Alle ore 19,30 dalla “Hall of Fame” dei World’s 50 Best Restaurants Massimo Bottura, chef dell’Osteria Francescana di Modena, dialoga con il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. Modera Luca Ferrua, direttore de IlGusto.it.

Apprezzato e partecipato il primo appuntamento di sabato scorso 16 luglio a Castagnole Monferrato, alla tenuta la Mercantile. Sul palco, per il talk show “Queer food, l’identità come occasione”, si sono alternati Dario Silvestri, imprenditore e performance coach, Etinosa Oliha, pugile campione italiano Pesi Medi, la chef Cristina Bowerman, stella Michelin al Glass Hostaria di Roma e lo chef Davide Palluda, stella Michelin del ristorante All’Enoteca di Canale. Hanno preso parte all’evento anche un gruppo di giornalisti e influencer che, grazie all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, hanno visitato il territorio, scoperto alcune delle sue bellezze e partecipato ad alcune delle esperienze turistiche di maggior richiamo. Prevista la partecipazione di altri giornalisti e blogger.

Foto scattate da Roberto Broggi per VisitPiemonte