Con l’estate è tornata la rassegna “Teatro in Terra Astesana” del Teatro degli Acerbi, sostenuta dalla Fondazione CRT e con sponsor la Banca di Asti.

E’ in corso un articolato programma di spettacoli realizzati per “Antignano Estate & Cultura”.

Commenta il sindaco Alessandro Civardi: “Si rinnovano per la stagione 2022 con la rassegna “Antignano & Cultura” gli spettacoli all’aperto già iniziati con grande successo lo scorso anno in collaborazione con il Teatro degli Acerbi, con un mese di luglio ricco di appuntamenti con cadenza settimanale per offrire al pubblico di tutte le età serate estive ricche di narrazioni e suoni nel centro storico del paese”.

Mercoledì 3 agosto in piazzetta degli Ulivi alle ore 21 sarà la volta di “Alice nel paese delle Meraviglie“, liberamente ispirato a “Alice nel paese delle Meraviglie” e “Oltre lo Specchio” di Lewis Carroll, con testo e regia di Fabio Fassio.

Una serata per bambini e famiglie, in uno spettacolo del Teatro degli Acerbi ricco di poesia.

Alice ha perso la Meraviglia. Ormai è adulta, sola e schiava della routine. Un giorno sua sorella decide di prendersi cura di lei e di aiutarla a ritrovare il suo mondo delle meraviglie perduto. Per fare questo ha preparato un baule di costumi, oggetti, pupazzi: tutto il corredo per strapparla dalla sua apatia e farla giocare ad essere nuovamente Alice. Alice e Edith, dal loro giardino, porteranno bambini e adulti tutto il fantastico immaginario che Lewis Carroll ha saputo creare per noi, bambini che non vogliono crescere.

Lo spettacolo è liberamente ispirato a “Alice nel paese delle Meraviglie” e “Oltre lo Specchio” di Lewis Carroll.

In scena Patrizia Camatel e Elena Romano, oggetti e costumi sono di Agnese Falcarin.

L’ingresso è gratuito.

Info: Teatro degli Acerbi 3518978847, Comune 0141205123.

L’iniziativa ha il sostegno del Comune di Antignano.