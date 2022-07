Presentato ad Asti il nuovo Libro Corsi dell’UTEA tra conferme e novità

L’UTEA, l’Università delle Tre Età di Asti, è pronta per un nuovo anno accademico le cui proposte sono state presentate nel nuovo “libro corsi” nell’incontro organizzato nella Sala Consiliare del Palazzo della Provincia. A fare gli onori di casa, il Presidente UTEA, Pier Giorgio Bricchi e la Direttrice dei corsi Vittoria Maggiorotto.

“Saluto e ringrazio Paolo Lanfranco, nella sua figura di Presidente Onorario dell’UTEA in questi anni in quanto Presidente della Provincia di Asti, ormai non più in carica e inizio fin d’ora a salutare quello che sarà il prossimo Presidente della Provincia, in attesa di sapere chi sarà” ha aperto così Pier Giorgio Bricchi nel dare il benvenuto ai molti presenti, tra giornalisti, docenti, soci UTEA e, per l’amministrazione comunale di Asti il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alla Cultura Paride Calderalesi. “La situazione che stiamo vivendo – ha proseguito Bricchi – purtroppo non ci permette ancora di pensare con tranquillità all’inizio delle lezioni ed al loro svolgimento, la pandemia non è ancora finita e potrebbe essere necessario tornare alle attenzioni che si sono dovute attuare nello scorso anno. Ma noi abbiamo organizzato il tutto guardando avanti. Abbiamo fronteggiato bene il periodo passato: i Docenti, i Collaboratori ed i Soci hanno dimostrato rispetto delle regole imposte, siamo riusciti a mantenere gli impegni presi e abbiamo dovuto riprogrammare solo alcune lezioni.”

II nuovo libro, la cui copertina è verde come simbolo di speranza, presenta quest’anno un buon numero di nuovi corsi in diverse aree: “Le proposte giunte a fine gennaio sono state tante – ha spiegato la direttrice dei corsi Vittoria Maggiorotto – e non è stato facile scegliere ma, con il prezioso aiuto del Comitato Didattico e del Consiglio Direttivo, abbiamo individuato alcuni programmi che ci sono sembrati molto interessanti.”

Vasta la scelta per chi vorrà seguire le lezioni dell’anno accademico 2022/2023 sia in città, ad Asti, sia in numerosi Comuni della provincia. Quasi tutte le attività sono programmate nella modalità “in presenza” e per alcune è prevista la possibilità di collegarsi da remoto. “Abbiamo confermato alcuni corsi di lingue nella modalità “online” perchè gli iscritti dello scorso anno li hanno graditi.”

Tra i nuovi corsi quello dedicato alle biografie di personaggi illustri, ritornano le visite ai castelli del Piemonte ma ci si potrà dedicare anche allo studio teorico della bellezza del territorio delle Langhe, del Monferrato e del Roero; e poi ancora novità con “Storia della Scienza”, il fitness musicale in palestra, i corsi di cucina presso la scuola alberghiera Colline Astigiane nella sede di Asti e di Agliano e il corso di bridge, che si svolgerà entro dicembre per poi dare spazio ai tornei.

Un po’ di numeri. Il libro è suddiviso in 8 aree.

Sono previsti 102 corsi ad Asti, 4 online e 36 nei Comuni della Provincia (16 i Comuni coinvolti oltre ad Asti).

I corsi sono cosi suddivisi:

21 nell’area Artistica — Storica — Musicale

5 nella pane di Storia, Cultura e Tradizioni del nostro Territorio

8 nell’area medico, biologica e scientifica

4 nell’area delle scienze umane e sociali

15 nell’area linguistica suddivisi tra francese, inglese, tedesco e spagnolo

34 nell’area delle attività motorie e psicomotorie

15 nell’area delle attività di laboratorio

4 online (inglese di vari livelli)

“Come si può notare, abbiamo dato molto spazio alle lingue, alle attività motorie e psicomotorie ed ai laboratori; molto presenti sono anche le tematiche relative alle aree letterarie, artistiche, storiche, musicali, mediche e scientifiche. Sono stati organizzati diversi corsi di nordic. Chi desidera studiare il territorio e visitarlo avrà la possibilità di farlo.” prosegue Maggiorotto.

Un’altra novità di quest’anno è il fatto che saranno utilizzate le aule del Liceo Vercelli per i corsi di lingue ed alcuni laboratori, ci saranno dunque nuove sedi oltre a quelle “storiche” di cui l’elenco è consultabile sul libro corsi. “Siamo grati a tutti per la disponibilità ad ospitarci e ringraziamo i Comuni astigiani per lo sforzo che hanno fatto per ospitare i corsi e dare questa opportunità ai loro abitanti”. Nei Comuni, in particolare, la programmazione riguarda specialmente i corsi di nordic walking, inglese, attività motoria.

I Corsi inizieranno nella terza settimana di ottobre.

Le iscrizioni. Il libro corsi sarà consultabile on line sul sito www.utea.it a partire dal 27 luglio; dalla stessa data sarà possibile ritirare la versione cartacea, dalle 09.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, presso la Provincia di Asti, in piazza Alfieri, all’ingresso degli uffici (a piano terra, sotto lo scalone esterno).

Le iscrizioni ai corsi in presenza inizieranno lunedì 5 settembre 2022 e termineranno venerdì 16 settembre 2022 e si effettueranno su appuntamento. Per fissarlo occorre chiamare, a partire dal 1° settembre (dalle ore 12 alle ore 15 dal lunedì al venerdì), il numero 3451539922, per evitare assembramenti.

Le iscrizioni in modalità online inizieranno lunedì 5 settembre 2022 e termineranno martedì 27 settembre 2022.

Per non discriminare nessuno saranno riservati i due terzi dei posti a chi si iscrive online e i rimanenti a chi lo fa in presenza. Se sarà necessario si potrà rivedere la suddivisione durante in iscrizioni.