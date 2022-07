Premiati i vincitori del primo “Gran Premio del Teatro Amatoriale Gianfranco Trusiano”

Si è svolta sabato 23 luglio a Quattordio la premiazione dei vincitori del primo “Gran Premio del Teatro Amatoriale Gianfranco Trusiano” intitolato al regista astigiano scomparso lo scorso maggio.

Il Premio è stato organizzato dalla Compagnia di Prosa di Quattordio della quale Gianfranco Trusiano era regista, nell’ambito della manifestazione estiva quattordiese “Notti in musica e a teatro”.

La giuria (nella foto in calce all’articolo) composta da Francesca Trusiano, Barbara Benso, Agata Tinnirello, Alessandro Tocco, Giacomo Venezia e Mario Mortara ha assegnato i seguenti riconoscimenti: miglior attrice Dana Caresio (foto sotto) per l’interpretazione di Medea in “Medea la Passione e l’ira” portata in scena dalla torinese Compagnia teatrale gli Strilloni; migliore attore Gaetano di Pasquale (foto sotto) per l’interpretazione di Andrea in “E tu chi sei” della compagnia astigiana Fuori di Quinta che si sono aggiudicati anche il premio per il miglior spettacolo (foto principale dell’articolo).

Non è mancato infine un riconoscimento anche per la Compagnia dei Tragicanti di Val della Torre a cui è stato riconosciuto il valore sociale della loro attività teatrale totalmente destinata alla beneficenza.

Al termine della premiazione, la Compagnia di Prosa di Quattordio ha portato in scena il nuovo spettacolo, la commedia brillante “Niente da dichiarare”, ultima regia di Gianfranco.

Dato il successo della manifestazione, gli organizzatori hanno anticipato che il premio sarà annuale e che già a fine anno sarà pubblicato un regolamento per consentire la più ampia partecipazione possibile a tutte le diverse compagnie amatoriali presenti sul territorio.