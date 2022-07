Portacomaro, alla Casa dell’Artista Carola Vai racconta Rita Levi-Montalcini

Non solo mostre alla Casa dell’artista di Portacomaro, ma libri, moda e musica. Per domenica pomeriggio alle 18:00, in giardino, è in programma una conferenza sulla vita di Rita Levi-Montalcini di Carola Vai, giornalista torinese autrice della biografia della scienzata premio Nobel per la Medicina e Senatrice a vita, edita da Rubbettino.

Titolo della conferenza è “Volonta’ è visione“. La senatrice Montalcini, scomparsa nel 2013, era cittadina onoraria di Asti, che aveva conosciuto sin dagli anni Trenta quando, per sfuggire alle persecuzioni razziali indette dal fascismo, aveva lasciato Torino e si era rifugiata, insieme alla sorella Paola, in Valle San Pietro. Il futuro premio Nobel trovò asilo a villa Agnelli, mentre la sorella Paola fu ospite alla villa “Il basinetto”, poco distante: fu proprio in questo soggiorno astigiano che Rita ebbe le prime intuizioni sulle scoperte che successivamente le avrebbero procurato notorietà mondiale.

Leaureatasi in Medicina nel 1936, fu costretta ad emigrare in Belgio, tornando poi a Torino alla fine della guerra. Nel 1947 si trasferì alla Washington University, dove proseguì le ricerche che negli anni 1951-52 la portarono alla scoperta del fattore di crescita nervoso, noto come Ngf, essenziale nella crescita e per la differenziazione delle cellule nervose sensoriali e simpatiche: i suoi studi su questa molecola proseguirono per oltre trent’anni e nel 1986 le fecero meritare il premio Nobel per la Medicina insieme a Stanley Cohen.

Carola Vai e’ stata responsabile per molti anni della redazione piemontese dell’Agenzia giornalistica Italia ed a collaborato e collabora a diverse testate nazionali. Ha pubblicato numerosi libri, tra i quali una biografia di Evita Peron.