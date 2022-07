Ponzano, incivile abbandono di rifiuti

Ponzano Monferrato, grazie agli sforzi dell’amministrazione comunale, della pro loco e dei cittadini è da alcuni anni al centro di tante iniziative che sono finalizzate a valorizzare il bello del suo ambiente e del paese. Qualcuno, però, evidentemente non l’ha compreso bene come dimostrano gli abbandoni di rifiuti che sono stati recentemente effettuati da ignoti che si auspica diventeranno noti attraverso la visione degli impianti di videosorveglianza e, di conseguenza, sanzionati.

Abbiamo sentito il sindaco Paolo Lavagno che ha rilasciato questa dichiarazione:

“Spettacolo indecoroso che si ripete nei week end da parte di gente che viene in Monferrato non per apprezzare le bellezze del paesaggio ma per deturparlo (chissà come si comportano nelle loro città?). Questi incivili devono essere isolati e puniti. Arriveranno valanghe di contravvenzioni per abbandono rifiuti. Con l’aiuto del sistema di videosorveglianza, dell’ispettore Ambientale di Cosmo e della polizia del Monferrato siamo in grado di fare un controllo capillare ed arrivare a questi Vandali che deturpato l’ambiente incuranti dei sacrifici e investimenti che i nostri piccoli comuni fanno, ma spiace più che altro per tutti quei volontari che dedicano il loro tempo per una missione “il bello”. Altro esempio di inciviltà è quello di chi trovando la campana del vetro vicino a casa piena ha pensato bene di sensibilizzare l’Amministrazione scaricando i suoi rifiuti davanti alla porta del Municipio, visto che li aveva in macchina bastava fare 200 mt. e trovava almeno due campane semivuote. Bene se questo è il modo di comportarsi, chissà quale senso civico verrà passato ai figli! Nel mese di agosto, visto che anche le seconde case sono abitate, l’amministrazione farà riunioni puntuali per coinvolgere la popolazione sui problemi e sui programmi futuri di sviluppo del paese”