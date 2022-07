Per il quarto anno consecutivo Canelli ha ricevuto il riconoscimento Spighe Verdi: la soddisfazione dell’amministrazione comunale

Anche quest’anno a Canelli, unico centro dell’Astigiano, è stato assegnato il riconoscimento “Spighe Verdi 2022” che va ai Comuni che tutelano ambiente e paesaggio naturale; grande soddisfazione non solo per la nostra comunità, ma anche per la provincia di Asti e la Valle Belbo, che hanno nella nostra Città un caposaldo del rispetto dalla natura e delle buone pratiche agricole.

Come è spiegato sul sito web di FEE, Spighe Verdi è un programma per lo sviluppo rurale sostenibile e si rivolge ai Comuni che intendono valorizzare ed investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Il programma considera centrale il ruolo dell’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità.

«Tutte caratteristiche peculiari di Canelli ne fanno uno dei luoghi ideali secondo i parametri del programma “Spighe Verdi”, seguito da vicino sia dall’Assessore all’Ambiente, Silvia Gibelli, sia dalla Consigliere Comunale con delega all’Agricoltura, Angelica Corino. Siamo consapevoli della bellezza che ci circonda, ne avremo cura e la divulgheremo affinché ciascuno di noi la possa rispettare e migliorare» annota il Sindaco Lanzavecchia.