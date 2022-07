“OroMonferrato”: a Cocconato l’ultimo evento di luglio, Marco Cattaneo e Maurizio Molinari tra gli ospiti

In arrivo l’ultimo evento del mese di luglio di “OroMonferrato”, il progetto di valorizzazione e promozione turistica del Nord Astigiano, promosso dalla Regione Piemonte e realizzato in collaborazione con VisitPiemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione Piemonte dal Vivo. L’evento conclusivo sarà solo un arrivederci al mese di settembre, per l’autunno.

Nelle ultime settimane hanno preso parte agli eventi di “OroMonferrato” diversi gruppi di giornalisti e influencer che, grazie all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, hanno visitato il territorio, scoperto alcune delle sue bellezze e partecipato ad alcune delle esperienze turistiche di maggior richiamo. Hanno ammirato e soggiornato per la prima volta in zona firme nazionali e internazionali di quotidiani, digital media e blogger del settore turismo e food and wine. Grazie a guide esperte, gli ospiti hanno provato alcune delle principali attrattive che possono e

potranno vivere i turisti: hanno ammirato scorci e panorami, ascoltato racconti e storie legate a quest’area, ai suoi borghi e colline, dimore storiche e cantine da immortalare e condividere.

Il prossimo appuntamento è per sabato 30 luglio alle ore 18,30 a Cocconato (Cortile del Collegio, Via Roma 3). L’apertura è affidata alla giornalista gastronomica e ispettrice per la Guida Ristoranti de L’Espresso Eleonora Cozzella che dialogherà con il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli. Il tema successivo (come si racconta un territorio) sarà affrontato da Marco Cattaneo, direttore del National Geographic e da Luca Ferrua, direttore de IlGusto.it. Alle ore 19,30 Eleonora Cozzella dialogherà con Giancarlo Morelli, chef stellato ed esperto di ristorazione sostenibile. Alle ore 20 la parola passerà a Luca Ferrua e al direttore del quotidiano Repubblica Maurizio Molinari, che riceverà un tartufo “Oro Monferrato” da un personaggio simbolo del territorio.

OroMonferrato, che coinvolge 49 Comuni del Nord Astigiano prosegue anche a settembre con altri due eventi: il 28 e 29 il Relais Sant’Uffizio a Cioccaro di Penango ospiterà “Women in food” il summit di Cook e Corriere della Sera dedicato alle donne del cibo, una due giorni di incontri, talk e masterclass con ospiti internazionali, chef, food writer e imprenditrici che hanno saputo costruire carriere di successo trasformando il cibo in un fattore di empowerment femminile.