Orietta Scagliola e Miriam Gorani due nuove socie del Rotary Club Canelli- Nizza Monferrato

E’ stato un inizio di anno rotariano scoppiettante quello riservato a tutti i soci e socie del Rotary Club Canelli Nizza Monferrato. Durante la suggestiva cerimonia del “passaggio del collare” tra il presidente uscente Aldo Zaio e quello entrante Hicham Barida il Past Governatore Silvia Scarrone ha consegnato le insegne rotariane a due nuove socie: Orietta Scagliola e Miriam Gorani (nella foto).

Nel suo breve discorso di saluto Hicham Barida ho sottolineato come l’aumento dell’effettivo e la particolare attenzione ai soci del sodalizio, siano uno dei suoi principali obiettivi in quanto basi necessarie per riuscire a programmare per il prossimo futuro numerosi “Service” rotariani.