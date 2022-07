Odalengo Piccolo, la media di Pontestura a riveder le stelle all\'Osservatorio

Al Bricco Palmaro, nella monferrina località di Odalengo Piccolo sorge da tempo un osservatorio astronomico e questo affascinante luogo è stato la meta ultima, nella notte stellata del 29 giugno, dei ragazzi che quest’anno hanno frequentato la classe Terza della Scuola secondaria di Pontestura.

Genitori, alunni e insegnanti sono stati accolti da un personale altamente qualificato, guidato in modo egregio dal presidente, Agarospi Paolo, che in attesa del calare dell’oscurità ha spiegato il complesso funzionamento del telescopio, per poi osservare le meraviglie dell’universo: dalla via lattea, alle stelle,agli ammassi stellari, sino alle galassie che il cielo di giugno consentiva in una limpida serata estiva di contemplare. Il presidente ha saputo intrattenere il suo gruppo stregandolo con spiegazioni dettagliate e insieme chiare.

Un luogo da visitare per essere avvolti dalla magia che il cielo sa regalare e a tal proposito, per tutti coloro che fossero interessati, è possibile consultare il sito ASTROFILI-CIELO DEL MONFERRATO. Un’ esperienza indimenticabile per gli studenti partecipanti che hanno degnamente suggellato il loro percorso triennale.