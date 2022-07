Notifiche della PA online: arriva la piattaforma digitale

Manca poco alla completa operatività della Piattaforma per le Notifiche Digitali degli atti pubblici (PND): pensata per agevolare la comunicazione telematica di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, consentirà agli enti dello Stato di inviare con valore legale provvedimenti, atti e avvisi nei confronti di persone fisiche, giuridiche, enti privati ed associazioni.

Si tratta di una buona notizia per i privati e per i professionisti titolari di un’identità digitale che finalmente potranno ricevere anche gli avvisi presso il proprio domicilio digitale. I gestori dei servizi di digital trust saranno quindi i titolari del trattamento dei dati necessari per accedere al nuovo servizio e di ogni altro dato relativo alla gestione di tutte le attività strumentali all’utilizzo del nuovo sistema di notifica della PA.

Come sottolineano gli esperti dei principali provider di gestione dell’identità digitale, si intensificano quindi le potenzialità dello SPID professionale, rendendo ora possibile il raggiungimento di un ulteriore livello di comunicazione e di gestione delle pratiche relative alla propria attività lavorativa. Benefici confermati anche dagli esperti di InfoCert, la Certification Authority leader in Europa nei servizi per la trasformazione digitale, che sottolineano la possibilità di utilizzare lo SPID professionale per l’accesso alle aree riservate dei siti di Equitalia e della Camera di Commercio, oltre agli applicativi per la fruizione dei servizi comunali e regionali, come la richiesta di bonus, il pagamento di tributi e bolli.

In seguito alla propria autenticazione tramite SPID, il destinatario potrà entrare nella piattaforma per il reperimento e la consultazione di tutti i documenti informatici presenti e per ognuno potrà visualizzare il mittente, la data e l’ora di trasmissione, il contenuto dell’atto ed il codice univoco identificativo della notifica (Iun). Tra le funzionalità presenti nel portale vi sarà inoltre la possibilità di delegare un altro soggetto per l’accesso alla piattaforma e il reperimento di ogni atto di cui è possibile ricevere comunicazione.

Funzionamento e modalità di accesso: Spid o Cie

La PND è stata istituita con la legge di bilancio 2020 ed è disciplinata dall’articolo 26 del Decreto Legge 76/2020 ad oggetto il “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 58/2022, in cui vengono sancite le istruzioni operative per l’avvio del progetto, è entrato in vigore il 21 giugno di quest’anno. Il progetto del Governo, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sarà controllato da PagoPa, la società pubblica che gestisce i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni, che ne consentirà l’accesso ai cittadini attraverso il proprio Spid o la Carta d’Identità Digitale.

Con la previsione delle più recenti modalità online di autenticazione si intensificherà il corretto dialogo tra settore pubblico e privato: i funzionari pubblici potranno caricare i documenti da notificare collegandosi alla piattaforma e inserendo il codice fiscale del destinatario, oltre alla sua Posta Elettronica Certificata (Pec). I cittadini, aziende o persone giuridiche, potranno utilizzare le medesime modalità di accesso e qualora siano privi di un recapito digitale con certificato idoneo riceveranno una raccomandata con avviso di ricevimento: l’addetto postale depositerà inoltre nella piattaforma l’avviso di avvenuta ricezione. La piattaforma permetterà, infine, di ridurre i costi di gestione del contenzioso, consentendo un risparmio aggiuntivo di ulteriori 55 milioni di euro annuali.