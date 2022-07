Nel giorno della manifestazione Asti Pride 2022 i bus di Asp effettuano variazioni di percorso

In occasione della manifestazione Asti Pride edizione 2022, sabato 16 luglio, le linee urbane degli autobus subiranno, dalle ore 14.30 alle 17.30 circa, le seguenti deviazioni rispetto al percorso ordinario

LINEA 1

direzione Valbella

Percorso regolare fino alla fermata di C.so Einaudi, con deviazione del percorso in C.so G. Ferraris, Via Calosso, Via Monterainero, C.so Volta e ripresa percorso regolare

direzione San Marzanotto/Trincere

Percorso regolare fino alla fermata di Via Rosselli, con deviazione del percorso in C.so Felice Cavallotti, Via Vigna, Via Artom, Stazione FS e ripresa percorso regolare

LINEA 2

direzione Variglie/Urbani

Percorso regolare fino alla fermata di C.so Volta, con deviazione del percorso in Via Monterainero, Via Calosso, C.so alla Vittoria, Via Rosselli, C.so Felice Cavallotti, Via Vigna, Via Artom, Stazione FS e ripresa percorso regolare

direzione Spandre

Percorso regolare fino alla fermata di C.so Einaudi, con deviazione del percorso in C.so G. Ferraris, Via P. Chiesa, Via Calosso, Via Monterainero, Via P. Micca, C.so Volta, e ripresa percorso regolare

LINEA 3

direzione C.so Alessandria (ENI)

Percorso regolare fino alla fermata di Stazione FS, con deviazione del percorso in C.so Einaudi, C.so G. Ferraris, Via Calosso, C.so Alessandria e ripresa percorso regolare

direzione Canova

Percorso regolare fino alla fermata di Via Rosselli, con deviazione del percorso in C.so Felice Cavallotti, Via Vigna, Via Artom, Stazione FS e ripresa percorso regolare

LINEA 4

direzione NS Lourdes

Percorso regolare fino alla fermata di Via Calosso, con deviazione del percorso in Via Monterainero, Via P. Micca, C.so Dante, ripresa percorso regolare

direzione Via Torchio

Percorso regolare fino alla fermata di C.so Dante con deviazione del percorso e in Via P. Micca, Via Monterainero, via Calosso, G. Ferraris, C.so F. Cavallotti, Via Vigna, Via Artom, Stazione FS e ripresa percorso regolare

LINEA 6

direzione S. Fedele

Percorso regolare fino alla fermata di C.so Einaudi, con deviazione del percorso in C.so G. Ferraris, Via Calosso, ripresa percorso regolare

direzione FS

Percorso regolare fino alla fermata di Via Rosselli, con deviazione del percorso in C.so Felice Cavallotti, Via Vigna, Via Artom, Stazione FS e ripresa percorso regolare

LINEA 7

direzione Foscolo

Percorso regolare fino alla fermata di Stazione FS, con deviazione del percorso in C.so Einaudi, C.so G. Ferraris, Via Calosso, Via Monterainero, Via P. Micca, C.so Dante, e ripresa percorso regolare

direzione C.so Alba

Percorso regolare fino alla fermata di C.so Dante, con deviazione del percorso in Via P. Micca, Via Monterainero, Via Calosso, C.so alla Vittoria, Via Rosselli, C.so Felice Cavallotti, Via Vigna, Via Artom, Stazione FS e ripresa percorso regolare

All’uscita del corteo da Via Cavour direzione C.so Savona, stimato attorno alle ore 17.30-18.00, tutte le linee in partenza dalla stazione ferroviaria in P.za Marconi subiranno possibili ritardi nella ripartenza.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.