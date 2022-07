Nel fine settimana la festa patronale di Azzano d’Asti tra enogastronomia e musica

Tutto pronto per la Festa patronale di Azzano d’Asti che si svolgerà da sabato 23 a lunedì 25 luglio.

Si inizia sabato 23 alle 19 con “A spas per Azan” (A spasso per Azzano): serata enogastronomica-culturale-musicale, nel centro storico del paese (via alfieri, piazza parrocchiale e piazza comunale). Dalle 19 alle 24 si potrà passeggiare assaggiando piatti tipici preparati da: Pro Loco di Azzano (friciula, carne cruda, agnolotti, porchetta e patate, patatine fritte, bunet, panna cotta), Pro Loco di Castello di Annone (tajarin al sugo di verdure), Circolo Sant’Anna dei Carretti (polenta con cinghiale, polenta e gorgonzola, semifreddo al limoncello), Associazione Amici della Rocca ASD (soma d’aj, bruschetta, tagliere di formaggi), Circolo ricreativo Montemarzo (frittelle di mele) Saranno allestite mostre fotografiche e si potrà ascoltare la musica di: Autobuskers, Una serata per caso, Gianluca Roagna, Scr3Amph4me.

Si prosegue domenica 24. Al mattino alle 9,30 santa messa per il patrono San Giacomo e a seguire processione. Alla sera alle 20 Azzano Summer Festival: serata con street food, due gruppi musicali (Nakhash e Scr3Amph4me) e dj set finale.

A conclusione, lunedì 25, alle 17 50imo memorial di tamburello “Garetto Ardingo”. Alle 20 “Pizza in Piazza”. Allieterà la serata il gruppo di liscio Luca Panama.