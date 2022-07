Nel fine settimana a Belveglio la tre giorni dei Festeggiamenti Patronali 2022

Come di consueto la Pro Loco Belveglio and Friends ospita, l’ultimo weekend di luglio, i Festeggiamenti Patronali.

Per la prima volta l’ormai acclamato format del Pub nel Parco viene svolto per ben tre giorni consecutivi! L’appuntamento è nell’area ricreativa Umberto Luzi il 29, 30 e 31 luglio

Menù pub nel parco

Hamburger di Fassona con patatine

Salsiccia con patatine

Grigliata mista

Patatine

Birra commerciale e artigianale

Bevande analcoliche

Vino

Cocktail

29 Luglio

Il giovane dj emergente Jacopo Saliani torna ancora una volta sulle sponde del Tiglione per farvi ballare con la migliore musica dance e non solo!

30 Luglio

Un pub non si può chiamare tale se non ospita, almeno una serata, la musica folk irlandese, quest’anno i Keily’s Folk sono pronti a farvi fare un viaggio sull’isola di smeraldo con le loro ballate celtiche, da non perdere!

31 Luglio

Tornano i tipici giochi per bambini della domenica pomeriggio, a partire dalle 17:00, alle 21:00 la finale di bocce del II Memorial Nino Torresan, dalle 20:30 l’appuntamento è sempre all’area U. Luzi con l’accompagnamento della band MomberSound che vi faranno cantare con le migliori hit italiane degli anni ’80, ’90 e 2000

Durante la 3 giorni di festa sarà inoltre attivo il Luna Park!