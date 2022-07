Nei negozi Rava e Fava una giornata dedicata al Turismo Responsabile

Per E-State in Rava & Fava sabato 30 luglio nei punti vendita di piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83 ad Asti sarà dedicata una giornata di promozione del Turismo Responsabile con la pratica proposta degli EQUO TUBE , il primo ed unico circuito italiano di cofanetti regalo per chi ama la natura.

Sono ormai centinaia le strutture ricettive in rete: agriturismi, fattorie didattiche, hotel, bed & breakfast, case vacanze che rispondono ai precisi criteri della Carta italiana del turismo responsabile.

Diversi sono anche i cofanetti per tutte le esigenze e per tutte le tasche.

Viaggio attivo & benessere, equogusto, soggiorno responsabile, soggiorno responsabile 4 zampe, tanti auguri, assaggi di natura, scappatelle di natura, eco avanza da Oscar.

I due punti vendita Rava e Fava sono partner di EquoTube fin dal sui nascere e sabato prossimo saranno pronti ad offrire tutte le informazioni di questo splendido progetto che mette al centro del turismo le persone, il territorio, l’ambiente, le tradizioni e la bellezza.

