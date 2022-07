Nasce un’alleanza tra Produttori di Clavesana e Piemonte Miele

Progetto di collaborazione tra le due cooperative per promuovere l’eccellenza delle Langhe e il valore della cooperazione: «La promozione passa dalla collaborazione di territorio»

In Piemonte ci sono molte storie di legame profondo con il territorio e con i valori locali, ma che spesso non vengono raccontate. A volte capita che due realtà, apparentemente molto diverse tra loro, siano unite da radici e obiettivi comuni, ma solo poche sviluppano un progetto di promozione condiviso.

È questo il caso di Cantina Clavesana e Piemonte Miele, due storiche realtà agricole piemontesi che condividono un territorio ricco di tradizione e cultura. Entrambe sono cooperative agricole nate per rispondere in maniera strutturata alle esigenze del territorio e della comunità e che oggi rappresentano un punto di riferimento per la produzione agricola piemontese di qualità.

Proprio questa filosofia comune le ha portate a unire le forze, comunicativamente parlando, per un progetto di promozione che mette al centro il valore della cooperazione e l’informazione al grande pubblico non solo dell’eccellenza delle Langhe, ma anche dell’importanza della collaborazione.

Attraverso i propri canali online, Cantina Clavesana e Piemonte Miele stanno portando avanti un progetto di cooperazione e comunicazione che si propone anche di aiutare il pubblico a orientarsi tra etichette e prodotti agricoli, per imparare a riconoscere la qualità e l’eccellenza. Come consumatori, infatti, siamo chiamati quotidianamente a scegliere tra un’infinita gamma di prodotti e riconoscerne la qualità non è sempre facile. Quando si tratta di prodotti agricoli, come il vino o il miele, la sfida si fa ancora più dura ed è per questo che ha preso vita il progetto di queste due cooperative.

Qualità, cooperazione, ma anche sostenibilità. Il progetto pone infatti l’accento sull’importanza di unire le forze anche tra comparti diversi, ma che tuttavia dipendono dalle stesse risorse, per diffondere una maggiore consapevolezza sulla tutela della biodiversità. Dalla salute della natura, infatti, come ci sta ricordando questo periodo di forte siccità in Piemonte, dipende l’intera produzione agricola.

L’iniziativa, realizzata nella cornice del bando per la promozione e la comunicazione, misura 3.2, della Regione Piemonte, sta riscuotendo un ottimo riscontro da parte del pubblico social. Un primo passo verso un nuovo modo di raccontare la produzione agricola di qualità.

I protagonisti

PRODUTTORI IN CLAVESANA sono una cooperativa, ma soprattutto una comunità con ideali e valori condivisi: 200 soci che coltivano 320 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare. La cooperativa nasce il 27 aprile 1959 grazie al lavoro di 32 soci fondatori. Oggi conta 320 ettari coltivati, 1,8 milioni di bottiglie e 6 milioni di euro di fatturato nel 2021.

Uve coltivate: dolcetto, barbera, nebbiolo, chardonnay, pinot nero, viognier.

PIEMONTE MIELE, costituita a Fossano (CN) nel 1976, è una delle più grandi cooperative per quantità di prodotto immessa sul mercato presente in Italia. La cooperativa conta oggi oltre 450 Soci, prevalentemente aziende a conduzione professionale distribuite per lo più in Piemonte, ma anche in altre regioni d’Italia, tra cui Calabria e Sicilia.

Piemonte Miele offre una completa gamma di mieli: i più importanti sono i grandi classici del Piemonte come il miele di tarassaco, acacia, castagno, rododendro, flora alpina, tiglio, abete, melata, millefiori ma anche il meglio che le altre regioni italiane possono offrire come il miele di arancio, eucalipto, erica e sulla.