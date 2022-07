Miroglio (Europa Verde): “Chiediamo al sindaco interventi per limitare il traffico veicolare vicino alle scuole”

“Chiediamo al sindaco un un piano organico per la chiusura del traffico in zona-scuola – così il consigliere comunale di Europa Verde Gianfranco Miroglio, che in una interpellanza afferma come i momenti di entrata ed uscita dalla scuola rappresentino un particolare stress ambientale ed atmosferico in città dovuto soprattutto all’intenso traffico veicolare.

“Abbiamo preso atto della volontà espressa dal Sindaco di intervenire con scelte radicali per migliorare la vivibilità in città anche e soprattutto alla luce delle conclamate emergenze climatiche ed ambientali – spiega Miroglio – tra questi elementi, sicuramente il traffico veicolare cittadino continua a essere tra le cause dell’inquinamento in città. I momenti e i luoghi di afflusso automobilistico più forte, spesso non regolato e non regolabile (vetture in doppia o terza fila, ingorghi, caos, marciapiedi negati ai pedoni), ci sono negli orari di entrata e uscita e le zona di accesso alle scuole”.

Nell’interpellanza, firmata anche dai consiglieri Malandrone e Crivelli, si chiede anche “se esista un progetto, un crono programma e finanziamenti specifici già individuati per interventi in materia, come segnaletica verticale e orizzontale, studi di viabilità oppure la posa di dossi e dissuasori e strumenti di controllo di velocità.

“Si dovrebbero recuperare le esperienze già avviate negli anni passati, come il Pedibus e finalizzate alla valorizzazione di un vivere la città meno ossessivo e angosciato e più sostenibile nei modi e nei tempi. Inoltre è urgente avviare contatti con il mondo della scuola per condividere il percorso educativo tali da trasformare un’ipotesi di lavoro interno al PUT (piano urbano del traffico) o al PMS (piano di mobilità sostenibile) in opportunità per far crescere in città la coscienza e la cultura di un modo di muoversi alternativo all’uso dell’auto”.