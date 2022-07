Lutto a Montemarzo: è mancata Luciana Bosia

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Anna Bosia

Montemarzo ha perso Bosia Luciana, classe 1929, una cittadina che sapeva raccontare la storia della sua frazione, ma anche di una vita passata nel mondo del lavoro a partire dagli anni del boom economico fino ai giorni nostri.

Luciana è stata una imprenditrice impegnata e coraggiosa. Contitolare insieme a Claudia Gerbi della ditta L.C.MODE, con i suoi 10 dipendenti è stata un’artigiana apprezzata per la qualità della sua maglieria di alta classe ed una commerciante altrettanto stimata per la conduzione del suo negozio di corso Dante, angolo c.so Milano.

Ma Luciana sarà ricordata da tutti quelli che l’hanno conosciuta per la sua correttezza, onestà e, soprattutto, per la sua grande umanità. Donna dalla fede incrollabile, a Montemarzo, dove è sempre stata attiva in parrocchia, resterà nel cuore di tutti. Lascia le nipoti Eugenia, Chiara e Anna Bosia e le loro affezionate famiglie.

Le esequie si svolgeranno lunedì 1° agosto alle ore 11:00 nella parrocchia di Montemarzo. Il santo rosario, sempre a Montemarzo, domenica ore 21:00.

Anna Bosia