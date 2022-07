Lunedì a Ferrere l’anteprima della seconda edizione del festival “Corti, Colline, Comunità e…”

Torna anche quest’anno “Corti, Colline, Comunità e…”, il 2° Festival dalla Piana alle colline in programma nel mese di agosto 2022 nei comuni di Cellarengo, Ferrere, Valfenera; la direzione artistica è di Massimo Barbero, Archivio Teatralità Popolare e Casa degli Alfieri in collaborazione con Ecomuseo BMA.

Cortili, come un luogo significativo e domestico, in cui si può stare insieme e sentirsi accolti.

Colline, morbide alture rurali, che accoglieranno in quiete viaggiatori e stanziali, santi e saltimbanchi, curiosi e incantati.

Comunità, come quella necessità insita nell’uomo di aggregarsi per sentirsi parte degli altri, per sapere e far sapere chi siamo.

Tre parole evocative dell’essenza del Festival, della sua idea di collocazione e del suo carattere di urgenza.

A seguito di alcune sperimentazioni avvenute nei tre anni precedenti, il nuovo Festival “Corti, Colline, Comunità e…” si colloca sempre di più con una propria identità nell’affascinante cornice dell’Unione “Dalla Piana alle colline”, costituita dai Comuni di Cellarengo, Ferrere e Valfenera, Comuni astigiani situati in posizione strategica al confine con la provincia di Torino.

L’intento è quello di innovare, ampliare e sistematizzare l’offerta culturale (teatro, musica, incontri culturali) per favorire il bisogno di occasioni di incontro e socialità in un contesto che renda sicura l’accoglienza del pubblico e la fruizione delle manifestazioni: piccoli centri abitati immersi nel verde, con ampia disponibilità di spazi all’aperto e di luoghi alternativi allo spazio teatrale classico, offrono tale sicurezza.

Al di là del particolare momento storico è unanime la volontà di valorizzazione turistica e culturale di un territorio ricco di storia, cultura, e patrimonio naturale-paesaggistico, non ancora pienamente espressa. In questo, vuole essere intento specifico la valorizzazione di luoghi che si sono dimostrati e sono tutt’ora significativi per la comunità: luoghi di ritrovo pubblici e privati, luoghi legati alla memoria storica del paese.

Il nuovo festival intende creare un primo trait d’union fra i 3 Comuni costituito da un’offerta culturale coordinata di spettacoli di teatro e musica, di impronta popolare ma anche aperta ad influenze contemporanee, eseguiti in luoghi di particolare pregio architettonico e/o paesaggistico.

Esso, inoltre, è collocato in una zona dell’Astigiano al confine del Torinese, si pone come nuovo punto di riferimento per il territorio di riferimento (nell’ottica di coinvolgere nel tempo ulteriori Comuni adiacenti), con attrattiva verso il pubblico di Torino, disposto ad un breve spostamento.

Commenta il Presidente dell’Unione Silvio Tealdi: “L’impegno dell’Unione collinare ed in particolare dei Sindaci di Cellarengo Ferrere e Valfenera, nella valorizzazione del nostro territorio continua anche sul piano culturale. Questa rassegna nasce per riempire di spettatori attenti e curiosi piazze e luoghi caratteristici dei nostri 3 paesi..”

Il festival è organizzato dall’ Unione “Dalla Piana alle colline” con i Comuni di Cellarengo, Ferrere e Valfenera ed è realizzato con il contributo della Fondazione CRAsti, in collaborazione con Ecomuseo BMA e sponsor il Lions Club Villanova d’Asti.

La direzione è affidata all’esperienza di Casa degli alfieri ed in particolare alla sezione di lavoro AR.TE.PO. (ARchivio TEatrale POpolare) diretta da Massimo Barbero, che da oltre vent’anni promuove e realizza spettacoli, azioni sui territori, eventi, ricerche.

Si comincia con un’anteprima.

Lunedì 25 luglio ore 21.15, a Ferrere in Piazza del Comune, per bambini e famiglie “Burattini Tim Tum Tam”. I burattini della tradizione, con batteria suonata dal vivo, del Centro Teatrale Corniani.

I burattini animati da Maurizio Corniani, figlio d’Arte, si sposano con le sonorità della batteria, interpretata da un grande Maestro dell’improvvisazione, Francesco Borghi, che, dopo anni di esperienza nel campo jazz, accompagnerà i burattini con la batteria. Ne scaturisce un mix originale e gradevole che alterna le bastonate sonanti, con tamburi, piatti, spazzole e rullanti. Uno spettacolo non solo da vedere, ma anche da ascoltare.

Il festival partirà lunedì 1 agosto alle ore 17.30 a Cellarengo, sotto il ballo a palchetto in piazza Castelvecchio, con lo spettacolo per bambini e famiglie del Teatro degli Acerbi“Alice nel paese delle meraviglie”.

Grande spettacolo di piazza con il circo contemporaneo il lunedì successivo 8 agosto, in serale a Ferrere con “On The Road” della Compagnia ArteMakìa di Milo Scotton.

Lunedì tardo pomeriggio 22 agosto a Ferrere una passeggiata letteraria “Con il fidato Elia” dal Belvedere di San Secondo. Con la dott.ssa Carla Forno e l’attrice Patrizia Camatel si percorreranno i luoghi che diedero i natali ad un uomo di umile estrazione sociale, ma che divenne testimone privilegiato della vita di un gigante della letteratura italiana. Parliamo di Giovanni Antonio Francesco Elia, nato a Ferrere nel 1730 e divenuto servo e fidato compagno d’avventure del trageda Vittorio Alfieri.

Martedì 23 agosto a Valfenera in serale “Siamo fatti di stelle.Omaggio a Margherita Hack, nel centenario della nascita” con il Teatro degli Acerbi.

Lunedì 29 agosto, sempre a Valfenera, “E venne la notte…Storie di masche, folletti e creature del mistero” con Gimmi Basilotta della Compagnia il Melarancio.

Chiusura del festival mercoledì 31 agosto a Cellarengo con “Il testamento dell’ortolano”, da un racconto di Antonio Catalano, in scena l’ortolano teatrante Massimo Barbero.

L’ingresso è gratuito.

Per info: cell. 3392532921 – info@archiviotetralita.it

PROGRAMMA

ANTEPRIMA

Lunedì 25 luglio ore 21.15

per bambini e famiglie

Ferrere, Piazza del Comune

BURATTINI TIM TUM TAM

burattini della tradizione con batteria suonata dal vivo

Centro Teatrale Corniani

Lunedì 1 agosto, ore 17.30

per bambini e famiglie

Cellarengo, piazza Castelvecchio

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

Teatro degli Acerbi

Lunedì 8 agosto, ore 21.15

Ferrere, Piazza del Comune

On The Road

Compagnia ArteMakìa di Milo Scotton

Lunedì 22 agosto, ore 18.00

Ferrere, dal Belvedere di San Secondo alla casa

PASSEGGIATA LETTERARIA CON IL FIDATO ELIA

Carla Forno e Patrizia Camatel

Martedì 23 agosto, ore 21.00

Valfenera, piazza Tommaso Villa

Siamo fatti di stelle

Omaggio a Margherita Hack, nel centenario della nascita

Teatro degli Acerbi

Lunedì 29 agosto, ore 21.00

Valfenera, Parco La Rocca

E venne la notte…

Storie di masche, folletti e creature del mistero

Compagnia il Melarancio

Mercoledì 31 agosto, ore 21.00

Cellarengo, Parco Giochi al Frutteto

IL TESTAMENTO DELL’ORTOLANO

Teatro degli Acerbi

Ingresso gratuito

Info: 3392532921 – archivioteatralita.it

Direzione artistica: Massimo Barbero / Archivio Teatralità Popolare / casa degli alfieri

Realizzato in collaborazione con Ecomuseo BMA

Contributo: Fondazione CRAsti

Sponsor: Lions Club Villanova d’Asti