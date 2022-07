Luigi Florio nominato commissario provinciale di Azione

Nei giorni scorsi la direzione nazionale di Azione, preso atto delle dimissioni presentate dal segretario provinciale di Asti, avvocato Fausto Fogliati, ha provveduto al commissariamento della direzione provinciale di Asti, nominando commissario l’avvocato Luigi Florio.

“Ringrazio Carlo Calenda, Matteo Richetti ed Enrico Costa per la fiducia accordatami – è stato il primo commento del neo commissario Florio – mi adopererò, in questo momento assai difficile per il nostro Paese, per fare in modo che dalla provincia di Asti, in occasione delle imminenti elezioni politiche, venga un consistente supporto ad Azione, strenuo sostenitore dei principi di democrazia, libertà e solidarietà che sono all’origine del nostro Stato, dell’Unione Europea e della nostra adesione all’Alleanza Atlantica”.

Nel ringraziare l’ex segretario Fogliati e la direzione provinciale uscente per il lavoro svolto, Florio ha sottolineato come le recenti vicende politiche che hanno portato alle dimissioni del governo Draghi aprano nuove prospettive per una forza autenticante liberaldemocratica qual è Azione, confidando che ciò possa portare ad un suo più forte radicamento sul territorio astigiano.

“Cercheremo l’attenzione sia dei giovani – ha preannunciato Florio – i quali sono oggi quasi sempre indotti a tenersi lontani da ogni attività politica, sia dei meno giovani, le cui esperienze sono preziose per approfondire e cercare di risolvere i tanti problemi della nostra società”.