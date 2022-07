L’Astigiano ancora nella morsa del caldo, ma nelle prossime ore previsti temporali anche di forte entità

Tutto il territorio dell’Astigiano sta facendo i conti, in questi giorni con l’ondata di caldo che ha frantumato diversi record. con temperature che in questo fine settimana difficilmente sono scese sotto i 30 gradi anche di notte. Ora l’anticiclone africano potrebbe arretrare, ma, visti i potenziali di calore in gioco, a costo di fenomeni temporaleschi anche violenti.

Nel corso della giornata odierna l’aria fredda associata alla perturbazione atlantica transiterà velocemente sulla nostra regione. Tale situazione sarà responsabile di un aumento consistente dell’instabilità atmosferica che sfocerà in temporali anche violenti con grandinate e raffiche di vento tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi. I fenomeni più violenti saranno più probabili sulle pianure a nord del Po.

L’ARPA ha emesso un’allerta gialla per le prossime ore, prevendendo alcuni fenomeni che purtroppo conosciamo bene: allagamenti, forti raffiche di vento, grandinate e possibili cadute di alberi. L’aria più fresca, che dovrebbe continuare a giungere anche nel corso della settimana, porterà comunque temperature più sopportabili e più consone al clima delle nostre latitudini.