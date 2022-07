La Sezione Alpini di Asti seconda alla gara di tiro di Carrù

Nei giorni scorsi, si è svolta a Carrù presso il campo di tiro ” Porta d’la Langa”, l’8° edizione del trofeo di tiro con carabina e pistola cal 22 ” Divisione Alpina Cuneense” organizzata dalla Sezione ANA di Cuneo.

La gara riservata ad Alpini, Aggregati, Alpini in Armi ha visto l’iscrizione di una quarantina di atleti e, ad essa, ha partecipato una compagine di tiratori della Sezione di Asti. Il settebello era composto, in ordine alfabetico da: Calvo Vincenzo Gruppo di Azzano , Capitolo Giovanni Gruppo di San Marzanotto, Cravanzola Dino Gruppo di San Marzanotto, Gonella Giuseppe Gruppo di San Marzanotto, Macagno Aldo Gruppo di Azzano, Raviola Silvio Gruppo Tre Valli e Rinetti Luciano Gruppo di Montemagno.

Lusinghieri i risultati sia individuali che di squadra, infatti nella categoria OPEN carabina (con più di cinquanta anni) hanno ottenuto l’intero podio con al primo posto Giovanni Capitolo, al secondo Dino Cravanzola e al terzo Aldo Macagno.

Nella categoria OPEN pistola ha ottenuto il terzo posto Silvio Raviola.

Infine nella prestazione a squadre Asti è giunta seconda alle spalle dello squadrone di Boves composto anche da Alpini in armi molto mirati.

Ora l’appuntamento è fissato per domenica 17 a Verona per il Campionato Nazionale di tiro dove la Sezione di Asti sarà rappresenta seppur da un solo tiratore.