La raccolta differenziata della Pro Loco “La Castiglionese” durante la festa: “Si può fare”

Riceviamo e pubblichiamo

La Pro Loco “La Castiglionese” nata nel 1980 che opera nella piccola ma bella frazione collinare di Asti a pochi Km dal capoluogo, da sempre programmando manifestazioni all’insegna della tradizione e non solo, punta sulla qualità degli alimenti, sull’accurata preparazione dei piatti e sul servizio ma non dimentica l’ambiente perché il nostro pianeta è unico e abbiamo la responsabilità di tenerlo pulito per le generazioni future.

Da molti anni a Castiglione d’Asti, cerchiamo di produrre meno rifiuti possibile aderendo anche a un Protocollo Regionale e con l’utilizzo di stoviglie biodegradabili.

Quasi ogni giorno vediamo in TV immagini di degrado urbano nelle grandi città, dove cumuli di rifiuti, anche alimentari, sono sotto gli occhi di tutti. Siamo consapevoli della rilevanza del problema e sappiamo che non sarà la nostra piccola iniziativa a risolverlo ma siamo orgogliosi di aver fatto uno sforzo in più, nella speranza di essere da esempio.

Durante le quattro serate di festa (34° edizione) dell'”ESTATE CASTIGLIONESE 2022″ che si è svolta il 8, 9, 10 e 11 luglio, quattro persone (cinque il lunedì) si sono dedicate ininterrottamente allo smistamento dei rifiuti separando con attenzione carta, plastica, lattine, vetro, pane destinato agli animali, umido, tappi di sughero, tappi di plastica, e l’indifferenziata, detta “armenta”.

È stato un efficiente lavoro di squadra grazie alla collaborazione di preziosi volontari che ci hanno messo la faccia e ci auguriamo che questa esperienza possa essere contagiosa e sensibilizzare altre persone.

Pro Loco “La Castiglionese”