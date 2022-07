La Pro Loco di Refrancore punta su raccolta differenziata e ambiente

Alla festa di Refrancore dello scorso fine settimana, organizzata dalla Pro Loco, è stata svolta l’attività di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti attraverso un’isola ecologica.

Il progetto svolto in collaborazione con Asp, Consorzio Gaia e CBRE ha visto l’installazione di cassonetti preposti per la differenzia in un’apposita area gestita dai volontari della Pro loco che con un lavoro preciso e incessante hanno provveduto a separare i rifiuti secondo le direttive.

“L’idea dell’Isola Ecologica – spiega Marco Fornaro responsabile dei progetti ambientali della Pro loco – è stata di alcune nostre volontarie condiviso a pieno da tutto il gruppo Pro loco. L’obiettivo è continuare a sensibilizzare la popolazione alla corretta gestione dei rifiuti.

L’iniziativa è stata gradita e apprezzata da tutta la cittadinanza e verrà replicata nelle prossime feste.