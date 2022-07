La minoranza chiede di procedere sul piano del traffico “Certe scelte di mobilità sostenibile non si possono più rimandare” (documento)

“Il Piano Generale del Traffico, con le relative indicazioni per una mobilità sostenibile sono una priorità: la nostra città è 65esima per quanto riguarda la qualità dell’aria secondo la classifica di Legambiente e Sole24ore nel 2021 e per quanto riguarda l’inquinamento da PM 10 risulta tra le prime 17 città inquinate di Italia. Certe scelte non sono più differibili”.

Con queste parole Mario Malandrone, consigliere comunale di Ambiente Asti, spiega l’interrogazione urgente sul destino del Piano del Traffico nella nostra città, che vede come firmatari anche Gianfranco Miroglio (Verdi Europa Verde) Vittoria Briccarello, Mauro Bosia (Uniti si può) Massimo Cerruti (Movimento 5 stelle), Roberto Vercelli, Michele Miravalle, Maria Ferlisi, Luciano Sutera (PD), Paolo Crivelli, Valter Saracco e Roberto Migliasso (Prendiamoci cura di Asti).

“Bisogna assolutamente accelerare sulla mobilità sostenibile –spiega Malandrone – anche perché nel frattempo il quadro ambientale della nostra città è cambiato. L’amministrazione Rasero, nel 2019, aveva commissionato un PGTU traffico prevede una Ztl di 450 mila metri quadrati (con un incremento di più del doppio, circa il 127%). Per l’isola pedonale, invece, è previsto un aumento di circa il 67% fino a 40 mila metri quadrati. La pandemia ha allungato tutti i tempi, ma crediamo che sia venuto il momento di mettere in pratica questo progetto”.

“Bisogna investire sulla mobilità sostenibile: la nostra idea è avere una rete di piste ciclabili che utilizzi le reti ciclovie già esistenti: questo per aumentare da subito i km ciclabili all’interno della città. Esistono poi altre questioni importanti che devono essere affrontate: non è chiaro se ASP intende procedere la riorganizzazione delle linee urbane. Il PGTU prevedeva linee con percorso radiale con tempi di attesa bassi dai 10 ai 15 minuti, con un miglioramento dei tempi di attesa. C’è poi il problema dei parcheggi scambiatori, essenziali per un allargamento della ZTL e dell’isola pedonale in centro. Ma per far sì che i parcheggi scambiatori funzionino serve una coordinazione con le linee urbane, altrimenti ci troveremo di fronte alle classiche cattedrali nel deserto”.

Insomma, l’interrogazione solleva molte questioni a livello di viabilità cittadina che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi, a maggior ragione che la rivoluzione del traffico portata dalla chiusura, fino a fine novembre, del cavalcavia Giolitti accentuerà i problemi dovuti al traffico. “Immaginiamo che si dovranno trovare delle soluzioni importati ed innovative – conclude Malandrone – soprattutto servirà nei prossimi mesi un progetto educativo per spiegare i costi, ambientali ed economici, di un uso scorretto dell’automobile, soprattutto nella congestione del traffico veicolare in città”.

Questa l’interrogazione urgente presentata dai consiglieri di minoranza.

Interrogazione urgente_ Quale mobilità sostenibile per Asti (1)