La Friciula (e non solo) protagonista sabato sera alla Festa d’estate di Vinchio

Continuano gli appuntamenti in calendario proposti dalla Pro Loco di Vinchio per il mese di luglio per #rESTATEaVINCHIO.

Sabato 23 luglio il programma prevede la cena a partire dalle 19,30 con (piatti a scelta): grigliata mista (hamburger, hot dog, salsiccia, patatine), friciula vinchiese (impastata a mano e cotta sul momento), anguria. La serata musicale sarà dedicata alla musica disco e pop dagli anni ’70 ad oggi con il gruppo “Radio Dance”.

E’ gradita la prenotazione al numero: 3471152747.