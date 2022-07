La Camera di Commercio di Asti e Alessandria avvia un servizio di consulenza per il commercio estero

La Camera di Commercio di Alessandria – Asti avvia, a partire dal 18 luglio prossimo, un nuovo servizio di supporto consulenziale rivolto alle imprese del territorio sulle seguenti tematiche relative alla gestione delle relazioni con l’estero.

I servizi offerti

contrattualistica internazionale

disciplina valutaria e assicurazione del credito

fiscalità internazionale

normativa doganale

pagamenti internazionali

strumenti di finanziamento per operare con l’estero

trasporti internazionali.

“In considerazione dei profondi cambiamenti che negli ultimi mesi hanno interessato il contesto geopolitico internazionale pensiamo sia utile mettere in campo iniziative di supporto per le imprese che operano con l’estero – afferma il Presidente dell’Ente camerale, Gian Paolo Coscia – L’obiettivo è quello di garantire un punto di riferimento quotidiano a cui rivolgersi per gestire in modo adeguato le problematiche collegate al commercio estero, prevenire criticità ed evitare errori che possono comportare perdite di tempo e di risorse economiche”.

Il servizio, a costo zero per le imprese, sarà erogato a sportello avvalendosi del team di esperti di Ceipiemonte. Possono fruire del servizio le imprese con sede legale e/o unità locale nelle province di Alessandria e di Asti, iscritte al Registro delle imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale. Ogni impresa potrà sottoporre entro il 31/12/2022 fino a un massimo di 3 quesiti che possono anche essere riferiti alla revisione e/o redazione di bozze contrattuali. L’assistenza sarà erogata in tempi rapidi, in modalità telefonica o attraverso web meeting.

Le imprese interessate devono inviare il modulo di richiesta, scaricabile dal sito camerale al seguente link www.at.camcom.gov.it, all’indirizzo mail dedicato: promozione.estero@aa.camcom.it. Le richieste saranno gestite in base all’ordine di arrivo delle domande, previa verifica della regolarità del diritto annuale.