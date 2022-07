La calda giornata del Governo divide anche la politica locale. Coppo: “Draghi vuole pieni poteri”. Italexit scrive ai sindaci (documento)

Sempre farsi sempre più stretto il percorso per il Governo Draghi. In questi momenti, al Senato, sono in corso gli interventi delle forze politiche a seguito del discorso di stamattina del Presidente del Consiglio. Lega e Forza Italia, a quanto si apprende, stanno chiedendo una rottura rispetto al Draghi 1, con il M5S fuori dalla maggioranza. Condizioni, insomma, che portano sempre più vicini alle elezioni anticipate.

Gli echi di questa giornata, ovviamente, si fanno sentire anche nella politica astigiana. Il commento di Marcello Coppo, assessore della Giunta Rasero ed esponente di Fratelli d’Italia, è abbastanza eloquente anche se coinciso. “Riassunto del discorso del Presidente Draghi: datemi i pieni poteri”: questo si legge in un messaggio postato sui social. Coppo, nei giorni scorsi, era stato molto critico anche con l’iniziativa di Rasero di firmare un appello per invitare il Presidente del Consiglio Mario Draghi a rimanere.

Franco Quaglia, invece, coordinatore provinciale di ItalExit per l’Italia Asti, ha inviato una lettera ai sindaci della Provincia di Asti esprimendo il proprio dissapore al sostegno all’azione del Governo Draghi.

“Assistiamo ad una presa di posizione da parte di alcuni Sindaci, che si sono espressi a sostegno dell’azione del Governo Draghi, chiedendogli di ritirare le dimissioni – scrive – avremmo preferito non intervenire, lasciando le considerazioni di merito sul piano personale, ma poiché il dado è tratto non possiamo esimerci dall’esprimere anche il nostro parere che è discordante”

Alleghiamo la lettera in originale