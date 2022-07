Italia Viva Asti: “Entusiasmo per le 100mila firme a sostegno di Draghi e gratitudine per l’appello dei sindaci”

Anche Italia Viva Asti ha preso parte alla campagna di raccolta firme promossa a livello nazionale per chiedere a Mario Draghi di continuare a guidare l’Italia in questa difficilissima fase sociale, politica ed economica. Nel pomeriggio di lunedì, a 80 ore dal suo lancio sui social, la petizione ha raggiunto le 100.000 firme, obiettivo rilanciato coraggiosamente da Matteo Renzi nella mattinata di sabato dal palco dell’ “Assemblea nazionale #007” di Italia Viva a Roma, quando si era già toccata quota 50mila.

Gli iscritti e i simpatizzanti di Italia Viva si sono da subito attivati affinché il messaggio di richiesta al presidente Draghi di rimanere al governo arrivasse anche dalla società civile. Oltre alla petizione online, infatti, ieri in molte piazze d’Italia i cittadini si sono mobilitati per convincere il premier a rimanere e Italia Viva è stata presente non solo alla manifestazione di piazza ma anche con banchetti, alla presenza dei parlamentari locali, per raccogliere la voce dei cittadini a sostegno dell’attuale Presidente del Consiglio.

Italia Viva Asti si congratula in particolar modo con i Sindaci che hanno inviato unitariamente il loro appello al presidente Draghi di rimanere: la crisi innescata da Conte e dal M5S è da evitare assolutamente per non perdere i finanziamenti europei del PNRR, quindi l’unica soluzione possibile è andare avanti per rispettare le stringenti scadenze dei lavori. Una responsabilità verso i cittadini che i Sindaci vivono nella pratica quotidiana dell’amministrazione della propria città e del territorio. In questo momento la stabilità è assolutamente necessaria per non rendere inutile lo sforzo enorme di tutti i cittadini e l’impegno profuso da tutte le forze politiche nella rinascita dopo la pandemia.

Per questo motivo, Italia Viva Asti esprime gratitudine ai Sindaci della nostra provincia che hanno sottoscritto l’appello a Draghi. “Vorremmo esprimere al Sindaco di Asti Maurizio Rasero e a tutti i Sindaci della provincia la nostra personale gratitudine” – hanno dichiarato i coordinatori provinciali Angela Motta e Gigi Gallareto, che come sindaco di Monastero Bormida è anche tra i firmatari – “Siamo determinati a sostenere Draghi: noi di Italia Viva lo abbiamo sempre appoggiato e continueremo a farlo”.

I coordinatori di Italia Viva Asti

Angela Motta e Gigi Gallareto