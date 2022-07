Istituito il mercato a Momtemarzo: la frazione non ha più negozi di generi di prima necessità

A seguito di una corposa raccolta firme (circa un centinaio di firmatari) in rappresentanza dei cittadini della Frazione di Montemarzo, l’assessore al commercio Mario Bovino, istituisce, in via sperimentale un mercato a cadenza settimanale nella mattinata del lunedì in piazza Annibale Vigna di Montemarzo.

La frazione, di circa 350 abitanti, a seguito della chiusura dell’ultimo esercizio commerciale, risulta ad oggi sprovvista

di un punto vendita di beni essenziali: una criticità soprattutto per le persone anziane o per coloro che non disponendo di mezzi di trasporto.

Il mercatino prevede 3 banchi e si svolgerà ogni lunedì festivi esclusi per tutto l’anno dalle 8 alle 14. Il periodo sperimentale durerà sei mesi

Fonte foto www.it/depositphoto.com