Interpellanza della minoranza villanovese all’Amministrazione: “La crescita industriale non può avvenire senza il rispetto dei lavoratori

La minoranza in consiglio comunale a Villanova D’Asti, a firma di Massimiliano Brunzin Ponte (Rilanciamo Villanova D’Asti), Davide Pavesio, Claudio Oberto (Villanova Oggi) e Andrea Mattana Renon (Impronta Villanovese) ha inviato oggi una richiesta di interpellanza sui recenti fatti riguardanti la Util di Villanova, dopo la vicenda del licenziamento del dipendente che aveva rifiutato il trasferimento in Messico.

“Chiediamo al Sindaco e all’Assessore competente cosa intendano fare per promuovere e rafforzare il dialogo fra le parti – si legge – la minoranza esprime forte preoccupazione per il clima di tensione e per i licenziamenti, avvenuti in maniera apparentemente pretestuosa, di due dipendenti Util invitati a trasferirsi in Messico. Viva preoccupazione è espressa altresì per tutta la condizione degli operai nel villanovese che manifestano negli ultimi anni un disagio crescente, anche in altre “storiche” realtà industriali. La convinzione profonda è che la politica e l’amministrazione locale non possano ignorare questi messaggi di aiuto e questa richiesta di solidarietà. Dobbiamo farci portatori di un messaggio forte: “La crescita industriale non può avvenire senza il rispetto e la valorizzazione dei lavoratori”.