Insieme per Canelli lancia la proposta di un’Alleanza Democratica

Riceviamo e pubblichiamo

Siamo un piccolo gruppo locale che si interessa di Politica, l’arte della scelta. Abbiamo pensato che, in questa situazione, non si potesse stare con le mani in mano. Non possiamo limitarci a guardare il nostro orticello solo perché siamo in una piccola Città: le scelte nazionali ed europee ci toccano tanto come quelle del nostro Sindaco.

Abbiamo davanti due strade: la scelta tra Responsabilità e Populismo, tra Europa e Isolamento, tra Democrazia e Putin, tra il perseguimento della Pace e il Conflitto permanente (è a questo che portano i cosiddetti “sovranismi”).

Abbiamo quindi scritto un Appello per un’Alleanza Democratica che inviamo allegato alla stampa e abbiamo anche chiesto a tutti quelli che lo condividono di firmarlo. E farlo in fretta!

https://chng.it/YWqsVh8Vyf

Non si propone un Partito: non è nostro compito. Si propone una scelta di fondo per il futuro: per questo chiunque può firmare, a qualunque Partito appartenga.

E’ il nostro modo per cercare di influenzare le scelte di politica nazionale: non possiamo solo lamentarci e nasconderci. Dobbiamo agire.

28/7/2022

Insieme per Canelli… e per l’Italia

Appello per un’Alleanza Democratica

Il vento in poppa dei sondaggi e miopi interessi di bottega hanno portato alcune forze politiche irresponsabili a far cadere un Governo importante per l’Italia e l’Europa e costretto allo scioglimento le Camere, in un momento di grave emergenza.

Che ne sarà dell’Italia e dei destini dell’Europa se questi Partiti governeranno da soli?

Vogliamo farci governare da quelli che insultano l’Europa e pretendono comunque i soldi del PNRR?

Vogliamo farci governare dagli eredi di Mussolini nel centenario della Marcia su Roma?

Vogliamo farci governare dai pubblici ammiratori di Putin, dopo l’aggressione all’Ucraina?

Vogliamo farci governare da chi propone, come unica soluzione ai problemi, quella di aumentare ulteriormente il debito pubblico a carico delle generazioni future?

Davvero la Maggioranza degli Italiani vuole questi partiti al Governo?

Non possiamo rassegnarci al destino dei sondaggi: noi abbiamo una speranza più grande. Crediamoci e lottiamo.

Proponiamo un’Alleanza Democratica fra tutti coloro che:

– Credono alla Responsabilità e non al Populismo come mentalità di Governo

– Credono ad un’Europa forte ed unita

– Credono ai valori che l’Occidente, pur con tutti i suoi limiti, ha costruito e che vuole condividere col Mondo e non perdere per strada

Qui ci sono solo due strade: la scelta tra Responsabilità e Populismo, tra Europa e Isolamento, tra Occidente e Putin, tra il perseguimento della Pace e il Conflitto permanente (è a questo che portano i cosiddetti “sovranismi”).

Siamo convinti che ci siano persone di sinistra, centro e destra democratica che si riconoscono in questi riferimenti: lasciamo da parte le sfumature di pensiero su altre questioni, importanti ma non essenziali in questo momento e in questo mondo, e restiamo fermi sulla difesa dei punti fondamentali.

Può un’Alleanza Democratica mantenersi unita per il futuro? Si, abbiamo 3 proposte.

1 Un programma di Governo che costruisca e non demolisca: concreto, a portata di mano, responsabile e realizzabile, non un libro dei sogni che il 26 settembre si trasformi nel taccuino delle prese in giro, col primo obiettivo di utilizzare bene i fondi del PNRR.

2 Che ognuno stia al proprio posto: il Parlamento faccia il Parlamento e il Governo faccia il Governo. Come? Se il Parlamento è al centro della Politica, libero di dibattere le grandi questioni della nostra società slegandole dall’Agenda di Governo, il legislatore può procedere in libertà, le differenze di coalizione possono trovare spazio e prospettive, mentre l’Esecutivo deve semplicemente realizzare il programma concordato, senza dover sempre procedere con la palla al piede dell’esigenza di visibilità dei singoli Partiti.

3 Che si scelgano candidati preparati, pronti a servire il Paese e non solo ad eseguire gli ordini di scuderia.

Uniamo le differenze senza paura: saranno la nostra forza, la nostra ricchezza, lo specchio nel quale ogni elettore potrà riconoscersi, senza doversi perdere. Ma a una condizione: che ragioniamo come un coro e non come un gruppo di solisti, convinti che il bene comune viene prima delle individualità, il servizio prima del potere.

L’Italia è oggi a un bivio: dobbiamo unirci per evitare scelte irresponsabili e populiste, che pagherebbero, e molto caro, i nostri figli e nipoti.

Facciamolo per noi stessi, facciamolo per loro.