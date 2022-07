Incontri di suono-terapia all’Apri di Asti

Grande successo ha riscosso l’iniziativa proposta a soci e volontari di APRI Asti con il maestro e direttore d’orchestra Matteo Scovazzo.

Ogni martedì pomeriggio il musicista ha proposto momenti di suono-terapia con bicchieri di cristallo colmi di acqua e suonati dai presenti facendo scorrere sul bordo un dito umido che ha trasmesso vibrazioni e suoni particolari. Gli incontri sono stati intervallati con canti e cori intonando canzoni popolari e coinvolgendo tutti suonando uno strumento come tamburi, arpa,lira e ocean drum.

Il gruppo ha mostrato grande interesse e ha raccolto grande piacere nello svolgere le attività proposte dal maestro e nel contempo ha realizzato brani improvvisati e resi fruibili oltre che ai presenti ad altri soci con l’invio di audio e video che hanno testimoniato l’attività.

Il progetto riprenderà il prossimo 3 settembre in cui il maestro dirigerà il coro di APRI Asti denominato “Vedi come canto”. I brani verranno proposti all’apertura della rappresentazione teatrale “Anche i non vedenti nel loro piccolo si incazzano” proposta da APRI Asti per la “Giornata della vista, del bastone bianco e del cane guida” in programma per la seconda settimana di ottobre.