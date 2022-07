Incidente mortale nei campi a Costigliole d’Asti

Tragico incidente mortale a Costigliole d’Asti questa mattina, sabato 16 luglio.

Un uomo è deceduto in seguito ad un incidente con il trattore con cui stava lavorando nei campi; non si conosce ancora la dinamica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La vittima è Gabriele Giordano, molto conosciuto in paese e già assessore nella giunta Solaro. La notizia della morte ha destato profondo cordoglio a Costigliole d’Asti, pochi minuti fa il comune sulla propria pagina facebook ha postato le condoglianze alla famiglia: “Il Sindaco, l’amministrazione comunale e la comunità Costigliolese si stringono intorno alla famiglia Giordano per la scomparsa di Gabriele già amministratore comunale”.

Anche la Proloco di Motta di Costigliole si unisce al cordoglio: “La Pro Loco di Motta partecipa al lutto dei famigliari per la scomparsa del caro amico Gabriele Giordano.

Grazie, per tutto quello che hai fatto con passione e dedizione per la nostra Pro Loco e per il nostro Paese.

Ciao Gabriele” il messaggio postato sulla propria pagina facebook.