Incendio in via Susa ad Asti, a fuoco il tetto di un’abitazione con i pannelli fotovoltaici

Un incendio ad un tetto di una abitazione con annessi pannelli fotovoltaici ha tenuto impegnati per diverse ore gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco in Via Susa ad Asti.

Le fiamme, sviluppatosi intorno alle 15, hanno interessato tutto il sottotetto e le relative coibentazione oltre ai pannelli. Diverse le chiamate di automobilisti che hanno visto un denso fumo nero provenire dalla zona dell’intervento che era adiacente a Corso Ivrea.

I vigili del fuoco sono intervenuti con aps, autoscala e 2 autobotti che facevano spola per il rifornimento idrico. Non si segnalano feriti.

E’ intervenuto sul posto anche il funzionario di servizio.