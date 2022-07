Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 24 luglio, gli uomini del comando dei Vigili del Fuoco di Asti sono intervenuti per un incendio di sterpaglie che ha coinvolto anche un capanno per gli attrezzi in località Valmaggiore di Asti, che è andato completamente distrutto.

I vigili del fuoco sono intervenuti con posto aps autobotte e pickup e hanno prontamente spento le fiamme.