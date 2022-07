Incendi in diversi Comuni astigiani, intensa giornata per i Vigili del Fuoco di Asti

Giornata intensa per i Vigili del Fuoco di Asti, chiamati ad intervenire in diversi comuni della provincia per incendi di sterpaglie.

Gli incendi si sono registrati a Monale, Azzano, Tigliole, in Frazione Vaglierano e a Montegrosso d’Asti; le aree coinvolte dai roghi di sterpaglie andavano dai 300 ai 1500 metri quadri. Per quanto riguarda l’incendio verificatosi a Montegrosso d’Asti, è avvenuto proprio dietro ad un supermercato e ha coinvolto anche dei bancali.

Questa mattina a Refrancore a causa di un incendio di sterpaglie sono rimasti ustionati due anziani fratelli con il più grave dei due che è stato trasportato con l’elisoccorso a Torino, mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale di Asti con l’ambulanza intervenuta sul posto, con i Vigili del Fuoco, che hanno spento il fuoco evitando che si propagasse al cascinale, e ai Carabinieri.