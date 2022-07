“Il sottopasso Al Mulino versa in stato di abbandono da quando è stato chiuso al traffico”

Ci è giunta in redazione una segnalazione riguardante le condizioni del sottopasso Al Mulino, attualmente chiuso al traffico veicolare in relazione ai lavori di ammodernamento del cavalcavia Giolitti.

La lettrice, G.P., ci ha segnalato lo stato di incuria che affligge l’area da quando questa è stata chiusa al passaggio delle auto.

“Ho mandato al sindaco le immagini condizioni di come versa il sottopasso Al Mulino – lamenta la lettrice, che ha già segnalato la situazione al sindaco Maurizio Rasero – le bici e i pedoni utilizzano il sottopasso e passano attraverso l’immondizia. Non abbiamo visto nessuno dell’Asp venire a pulire. Se dobbiamo arrivare fino a novembre in questo stato, penso che tra un po’ scavalcheremo i cumuli di immondizia. Con la chiusura del cavalcavia Giolitti, l’utilizzo del sottopasso è l’unico modo per attraversare la ferrovia. Credo ci sia bisogno di tenerlo pulito”.