Il nuovo Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle D’Aosta in visita al Comando Provinciale di Asti

A seguito del suo insediamento, il 29 giugno scorso, quale nuovo Comandante della Legione Piemonte e Valle D’Aosta, il Generale di Brigata Antonio Di Stasio questa mattina ha visitato il Comando Provinciale di Asti, incontrando i Carabinieri della componente territoriale operante in Provincia, il personale dell’Arma forestale e quello dell’Ispettorato del Lavoro oltre ai militari in congedo appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nell’occasione ha sottolineato l’importanza dell’attività che l’Arma astigiana svolge quotidianamente per la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, richiamando l’attenzione verso l’azione di prevenzione sul territorio e la prossimità verso le fasce più deboli della popolazione, la cui tutela e vicinanza costituisce uno dei principali obiettivi dell’operato dei Carabinieri.

Il Generale, anche nel corso di un briefing operativo con gli Ufficiali del Comando Provinciale di Asti, ha espresso il pieno apprezzamento per i notevoli risultati conseguiti dall’ Arma nel territorio astigiano e ha anticipato l’assegnazione di nuovo personale per rinforzare l’azione sul territorio.

La visita al Comando Provinciale è stata anche l’occasione per incontrare i vertici delle Istituzioni con cui quotidianamente l’Arma si confronta. Nell’intensa mattinata l’alto Ufficiale ha incontrato il Prefetto, Dott. Claudio Ventrice, il Presidente del Tribunale, Dott. Giancarlo Girolami e il Procuratore Capo Dott. Vincenzo Paone nonché i vertici della Questura e della Guardia di Finanza, esprimendo particolare soddisfazione per la grande sinergia tra le Istituzioni della Provincia.

Il Generale Di Stasio, dopo la frequenza del 169° corso presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, ha ricoperto numerosi incarichi di comando in Reparti dell’Organizzazione territoriale e mobile dell’Arma a Venezia, Foggia, Bari e Roma. Successivamente, presso il Comando Generale dei Carabinieri è stato destinato a rilevanti funzioni di staff che si sono sviluppate nei settori giuridico, ordinamentale, delle operazioni internazionali, della logistica oltre che delle relazioni con la Rappresentanza militare e con le Associazioni professionali a carattere sindacale militare. Ha partecipato alle missioni militari all’estero nell’ambito della “Nato Training Mission” in Afghanistan e della Missione “Cyrene” in Libia. Dal 2016 al 2019 è stato Comandante Provinciale a Palermo per poi ricoprire, prima di giungere in Piemonte, l’incarico di Capo Dipartimento dell’Organizzazione Sanitaria e Veterinaria dell’Arma. E’ stato decorato con la Medaglia d’Oro al Merito Civile.