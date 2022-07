Il Lions Club di Costigliole inizia il nuovo anno sociale (con una nuova sede)

A pochi giorni da inizio dell’anno sociale, riprendono a pieno ritmo le attività de Lions Club Costigliole d’ Asti, con la “Conviviale di Apertura” che ha fatto incontrare, giovedì 14 luglio, in una splendida serata d’ estate Autorità Lions e del territorio, Soci Lions, Amici e Soci della “Confraternita di San Gerolamo”, associazione a cui è rivolto il primo service dell’anno.

Il presidente Mario Narciso, al suo quarto mandato consecutivo, ha ribadito che: “l’attenzione del nostro Lions Club verso le Comunità del Territorio, inteso in senso lato, sarà sempre una costante del mio pensiero, convalidata e rafforzata dall’inaugurazione della nuova sede sociale, fortemente voluta, a Costigliole d’ Asti, nella suggestiva cornice di “Podere La Piazza” in frazione Santa Margherita” dove si è svolta la serata e con una semplice, ma suggestiva cerimonia, è stata scoperta la targa.

Il sindaco di Costigliole d’Asti, Enrico Cavallero ha sottolineato: ”la fattiva e costante collaborazione del Club non solo con l’Amministrazione Comunale e Associazioni costigliolesi, validata dalle numerose iniziative già programmate per il mese di luglio, ma anche con i territori circostanti”.

Infatti ai sindaci Bruno Penna di Castiglione Tinella e Michael Vitello di Isola d’ Asti, presenti al meeting, è stato illustrato ed esteso il “ Progetto Biblioteche Civiche: Scrittori e libri del Territorio”. Don Giuseppe Pilotto parroco di Costigliole d’Asti e Presidente della Associazione “Confraternita di San Gerolamo”, ha evidenziato che: “ il Lions Club da anni è “sostenitore” delle attività dell’ Associazione “Confraternita di San Gerolamo” – sodalizio istituito con lo scopo di valorizzare e recuperare il patrimonio

artistico di Costigliole d’ Asti – partecipando a vari progetti: da “Adotta un’opera d’arte” a “Riquadri di quadro: Insieme per restaurare San Rocco”, fino alla collaborazione per la dedica del sagrato del Museo Arte Sacra al professor Don Bruno Valente, già Parroco di Costigliole e Presidente Fondatore dell’ Associazione” . In particolare don Pilotto ha sottolineato come “le Associazioni, non devono operare come “isole” e questa esperienza di collaborazione è un esempio valido e costruttivo che crea sinergie e potenzialità inaspettate”.

Al Presidente di Zona 2C del Distretto Lions 108Ia3, Piero Ivaldi, l’intervento finale della serata in rappresentanza del Governatore Claudio Sabattini e del suo staff. Il Presidenze di Zona ha elogiato le numerose iniziative e i service citati dal Presidente Mario Narciso, sottolineando il suo vivo apprezzamento per la visita guidata al Museo Arte Sacra ha cui ha partecipato prima dell’evento. Durante il suo intervento ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le associazioni locali alla riuscita delle attività promosse dal LC Costigliole d’Asti. Nota di merito per il progetto “Frutta + Verdura” promosso con dedizione e impegno dall’officer Anna Bianco.