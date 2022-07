Il Comune di Buttigliera apre un bando per un cantiere di lavoro rivolto a soggetti disoccupati

Il Comune di Buttigliera d’Asti comunica che è aperto un bando per ricerca di personale per impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro.

I cantieri di lavoro inizieranno nel mese di Agosto o Settembre 2022. L’adesione a tali iniziative è volontaria e, per la durata del progetto, i partecipanti manterranno la figura giuridica di disoccupati.

Il progetto prevede l’impiego di un lavoratore.

Lavoratori beneficiari: i soggetti disoccupati in cerca di occupazione di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. a), non percettori di trattamenti previdenziali, ad eccezione dei/delle lavoratori/trici titolari di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, residenti nella Regione Piemonte e iscritti al Centro per l’Impiego di competenza come immediatamente disponibili al lavoro e che rientrano nelle seguenti categorie:

lavoratrici/lavoratori con età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione (scuola

dell’obbligo o privi di titolo di studio)

lavoratrici/lavoratori con basso livello di istruzione e con condizioni sociali/familiari di particolare

difficoltà/gravità in raccordo con i servizi socio assistenziali

Il progetto è finalizzato ad attività temporanee e straordinarie di sistemazione aree urbane e di manutenzione di opere di pubblica utilità, al fine di migliorare la qualità dell’ambiente e degli spazi urbani

Il rapporto, regolato dalla normativa regionale vigente, prevede:

Un’indennità giornaliera per i giorni di lavoro effettivamente prestati pari a € 30,15 lordi per n. 6 ore

lavorative/g x n. 5 gg/settimana;

Aggiunta di famiglia se ed in quanto spettante;

Contributi previdenziali INPS