Il cambiamento climatico “gioca” con le latitudini: ad Asti previsti 37°- 39°, la stessa temperatura del Cairo

Se fosse un gioco, sarebbe anche divertente: prendere una qualsiasi app meteo e confrontare le temperature previste nei prossimi giorni sull’astigiano con quelle di luoghi molto più esotici e a temperature molto più meridionali.

Purtroppo però, il cambiamento climatico in atto è tutto tranne che uno scherzo, e le temperature previste per i prossimi giorni sono davvero inquietanti: gli aggettivi si sprecano quando si parla di caldo, siamo abituati ad estati sempre più roventi e a record che ogni volta cadono come birilli. Nei prossimi giorni, almeno fino a metà della prossima settimana, le temperature oscilleranno su punte di 37- 39 gradi all’ombra. Dopo un maggio con ondate di caldo feroci come ad agosto quindi, si passerà a un fine settimana di luglio “egiziano”. All’ombra delle piramidi, infatti, i valori saranno molto simili.

L’ondata di caldo, che si preannuncia la più violenta dell’estate (come tutte le precedenti, d’altra parte, e fino alla prossima) rischia di dare il colpo di grazia ai ghiacciai alpini a un comparto idrico già in grave sofferenza, provato da mesi di siccità invernale e primaverile e da temperature estive che si registravano già nel periodo pasquale.

Senza pensare poi, che con le temperature in gioco, ad ogni sbuffo fresco il rischio di fenomeni temporaleschi estremi, come abbiamo visto nei giorni scorsi, è sempre dietro l’angolo.

