Giovedì 28 luglio 2022 Orsolina28 Art Foundation ospita Sotto le Stelle, un’occasione speciale per conoscere e supportare la Fondazione Paideia, grazie ad un percorso gastronomico a cura di Matteo Baronetto, chef del ristorante Del Cambio di Torino. Quello di Matteo Baronetto con Fondazione Paideia è un appuntamento ormai ricorrente: è la terza volta infatti che lo chef stellato cucina per la cena di gala di raccolta fondi a favore della Fondazione.

Il menù della serata sarà frutto della fusione equilibrata della filosofia di cucina di Baronetto con quella di Orsolina28: sperimentazione, tecnica, intuizione creativa, amore per la materia prima incontreranno i prodotti del territorio, coltivati con tecniche agronomiche avanzate, basate su colture biologiche e organiche, nel totale rispetto dell’ambiente e della tradizione.

Come in un dialogo tra due cugini – l’orto e la serra di Orsolina28 riforniscono abitualmente le cucine del ristorante Del Cambio – Matteo Baronetto sarà ospite di Orsolina28 e ne interpreterà la filosofia proponendo dei piatti che riscoprono la tradizione della cucina piemontese con un tocco nuovo e leggero.

“I veri ospiti d’onore – dice Matteo Baronetto – sono la Fondazione Paideia e le famiglie che soggiornano a Orsolina28 durante Estate Paideia, per vivere un momento di gioia e spensieratezza. Il mio compito è quello di divertirmi e far divertire, di essere portatore di buone pratiche, di contribuire a una giusta causa facendo quello che so fare meglio”.

Sotto le Stelle si inserisce in uno dei progetti più significativi e longevi della Fondazione: Estate Paideia. Tra giugno e agosto, per sei settimane, circa cinquanta famiglie con bambini con disabilità trascorrono una settimana di vacanza in compagnia di un gruppo di volontari a loro supporto. L’iniziativa, oltre ad essere incentrata sui bambini al di là delle cure sanitarie, è un’occasione di socializzazione per i genitori e uno spazio di incontro per fratelli e sorelle, che possono sperimentare nuove autonomie con bambini e ragazzi della loro età.

“Un progetto che riguarda tutta la famiglia”

“Per il terzo anno consecutivo -racconta Fabrizio Serra, Segretario Generale della Fondazione Paideia – Orsolina28 ospita e accoglie i bambini con disabilità che seguiamo e le loro famiglie, in una location meravigliosa. Estate Paideia è un progetto che ci sta particolarmente a cuore perché guarda a tutta la famiglia, riservando attenzioni non soltanto al bambino con disabilità ma anche alle mamme, ai papà, ai fratelli e alle sorelle. Come ci raccontano le famiglie e i volontari, gli incontri e le emozioni della settimana vissuta a Estate Paideia possono rappresentare una ricarica di energia, serenità e fiducia da portarsi a casa per tutto l’anno”.

Per chi parteciperà alla cena, durante l’intera giornata saranno proposte diverse attività opzionali, tra cui lezioni di danza, di pilates, di Gravity e di orticultura, giri in e-bike e mountain bike, una merenda e a un aperitivo con intrattenimento musicale a cura di Francesco Parodi e Michel Chenuil, in collaborazione con Unione Musicale di Torino, e la possibilità di usufruire della piscina biolago. Chiuderà la giornata un live serale gratuito e aperto anche al pubblico del territorio della giovane band indie pop moncalvese Quadrirotti, all’Open Air Stage di Orsolina28.

Per partecipare all’evento, con una donazione a partire da 250 € che sarà interamente devoluta alla Fondazione Paideia, è possibile scrivere a sostenitori@fondazionepaideia.it o telefonare allo 011.0462400 entro giovedì 21 luglio. Orsolina28 Orsolina28 Open Air

Il programma del 28 luglio

7:30-10:30 – breakfast (al Ristorante dei limoni)

10:00-11:00 – lezione di Gravity

10:00-11:00 – lezione di Pilates

10:00-11:00 – lezione di Orticoltura

10:00-11:45 – piscina biolago a disposizione

12:30-14:00 – lunch (al Ristorante dei limoni)

15:00-18:00 – e-bike e mountain bike a disposizione

15:00-18:00 – piscina biolago a disposizione

16:00-17:00 – merenda con performance musicale didattica di Francesco Parodi e Michel Chenuil (al Glamping)

17:00-18:00 – lezione di Hip-Hop

17:00-18:00 – lezione di Orticoltura

18:30-19:15 – aperitivo con intrattenimento musicale di Francesco Parodi e Michel Chenuil (al Glamping)

19:30 – gala dinner a cura di Matteo Baronetto, chef del ristorante Del Cambio (al Ristorante dei limoni)

22:30 – live dei Quadrirotti (all’Open Air Stage)