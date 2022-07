Il 2 agosto ad Asti la commemorazione della strage di Bologna

Martedì 2 agosto 2022 alle ore 10.15 in occasione del 42° anniversario della strage di Bologna per rendere onore alla memoria dell’astigiano Mauro Alganon e di tutte le altre vittime, l’Amministrazione Comunale ha deciso di organizzare, come l’anno scorso, un momento di commemorazione ai giardini Alganon.

Il Sindaco Maurizio Rasero nel ribadire la ferma condanna ad ogni atto terroristico, esprime la vicinanza di tutta comunità astigiana ai familiari delle vittime di un atto così riprovevole che a distanza di tanti anni rappresenta una ferita ancora aperta nella memoria di tutti.

Alla cerimonia sarà presente Silvana Alganon, sorella di Mauro.