I prossimi appuntamenti nei punti vendita Rava e Fava di Asti

Proseguono gli eventi e le proposte nei due punti vendita Rava e Fava nella seconda parte di luglio.

Dal 15 al 19 campagna estiva di prenotazione dell’olio extra vergine di oliva della selezione etica di Altromercato sia presso la bottega di via Cavour 83 che con modulo on line specifico

https://docs.google.com/forms/d/1S3TyKQvDBIN-ui8QCc1A9EA2_Rz4QQ7OMAciZYn8neo/viewform?edit_requested=true

Sempre dal 15 e fino al 24 luglio proseguono in Bottega le proposte di Benessere d’Estate con la cosmesi certificata bio e fair trade Natyr: si andranno a scoprire i nostri delicati ed efficaci Bagnodoccia con promo dedicata. E-State in Rava & Fava sabato 23 luglio in tutti e due i punti vendita saranno proposti i prodotti per preparare un fresco aperitivo estivo bio-equo e solidale con una simpatica idea di partecipazione aperta a tutti.

Sabato 30 sarà la Giornata del Turismo Responsabile con i Tubi di Equo Tube per sostenere strutture ricettive, amiche dell’ambiente e della sostenibilità sociale.

Venerdì 29 è tempo di Assemblea Soci per la nostra Cooperativa per deliberare sul bilancio economico al 31-12-2021. L’appuntamento è per le 17,30 in Bottega.

LUGLIO 2022 SECONDA QUINDICINA