I Castelli Aperti in Piemonte di domenica 24 luglio

Prosegue anche questa domenica la rassegna Castelli Aperti, iniziativa che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Domenica 24 luglio sono numerose le dimore storiche che apriranno le porte ai visitatori. Di seguito un elenco diviso per province:

PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite su prenotazione con orario: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00. Informazioni e prenotazioni: 339 7188237;assoc.torreballada@gmail.com

Moncalvo – Torrione e camminamenti di Moncalvo: visita libera, con pannelli informativi o accompagnata (dal Punto Informazioni Turistiche). Orari 10:00-12:30; 15:30-17:30 Per informazioni: Tel: +39 388 6466361, +39 0141 917505 Email: info@prolocomoncalvo.it

Roccaverano – Parco Quarelli: visite guidate su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Fax:+39 0144 953402 +39 327 7678054 Email: info@quarelli.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Info 0144 57555; info@acquimusei.it

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: Visita guidata ore 16.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/villa-ottolenghi-a-acqui-terme.html

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione con orario 9-11.00 e 15.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: Tel. 0141 922535; info@castellodirazzano.it Alluvioni Piovera – Castello Balbi di Piovera: visite su prenotazione dalle 14.30 alle 18.30. Oggi non sarà possibile visitare il parco e i musei del parco. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 346/2341141 oppure info@castellodipiovera.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-piovera.html

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, Per informazioni e prenotazioni: Tel:0144 79106, +39 366 5432354 Email: info@gipsotecamonteverde.it

Morsasco – Castello di Morsasco: aperto solo su prenotazione al 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-morsasco.html?category_id=43

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara: visite guidate solo su prenotazione (minimo due persone – massimo 6). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di preavviso. Info e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

Rosignano Monferrato – Borgo: visite guidate su prenotazione 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint, prenotazioni al 377 1693394, info@comune.rosignanomonferrato.al.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/borgo-di-rosignano-monferrato.html

Trisobbio – castello (salita alla torre): aperto dalle 14.00 alle 18.00, prenotazione obbligatoria; 334 6136935; info@castelloditrisobbio.com

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: dalle 14.30 alle 18.30 con visita guidata obbligatoria alle ore 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30.La visita comprende il giardino, l’installazione multimediale Plaç. Le storie del Piazzo e le opere della mostra Le pieghe dell’anima di Daniele Basso (ingresso gratuito senza prenotazione).

Info e prenotazioni: 015 0991868; info@palazzogromolosa.it

Biella – Palazzo La Marmora: aperto per visite libere o guidate dalle ore 15.00 alle ore 19.00; Tel:+39 331 6797411 , +39 015 352533 Email:info@palazzolamarmora.com

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. Informazioni: 015 2534118; ufficiocultura@comunedicandelo.it

Masserano – Palazzo dei Principi: visite guidate alle 14:30 – 15:30 – 16:30; info e prenotazioni: 345 5126696 associazionedonbarale@gmail.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/palazzo-dei-principi-di-masserano.html

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: dalle 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: Tel. 345 7642123; https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/museo-della-cattedrale-mudi-alba.htm

Alto – Castello dei Conti Cepollini di Caprauna e di Alto: visite guidate su prenotazione ore 16 ed ore 17. Per informazioni e prenotazioni: Tel:+39 0174 391827, +39 0183 292530; segreteria@csdalbenga.it

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-dei-conti-cepollini-di-alto-e-caprauna.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: dalle 10.30 alle 19.00. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola Casa dei Braidesi: aperto dalle 10.00 alle 18.00. Per informazioni: Tel:+39 0172 430185 Email: turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo del Giocattolo: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; info 0172 430185, turismo@comune.bra.cn.it

Caraglio – Il Filatoio: visite guidate al Museo alle ore 10.30, 12.00, 15.00, 16.30 e 18.00. Per informazioni e prenotazioni Tel:0171/618300 Email: info@fondazionefilatoio.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/il-filatoio-di-caraglio.html

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. info 0172 427050, +39 0172 427052 (orari ufficio); turistico@comune.cherasco.cn.it,

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00; info 3478878051; museo.malle@comune.dronero.cn.it

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel. +39 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18.00. Visite ogni mezz’ora. Info 371 4918587; info@castellorealedigovone.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; castellomagliano@barolofoundation.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it

Racconigi – Castello: Castello: dalle 9.00 alle 19.00. Parco: dalle 9.30 alle 17.00. Visite guidate del Castello con partenze ogni ora. Informazioni e prenotazioni (dalle 10.00 alle 16.00): Conitours tel. 0171696206; info@cuneoalps.it; www.cuneoalps.it

Saliceto – Castello dei Marchesi del Carretto: visita guidata ore 15:00, Per informazioni e prenotazioni: Tel:+39 342 3570641 (Infopoint) prenotazioni, +39 0174 98021

Mail: castrumsaliceti@gmail.com

Saluzzo – Casa Cavassa: 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite guidate con orario h. 14 – 19. Per informazioni e prenotazioni: tel. 800 942241; musa@itur.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: aperto con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo – Villa Belvedere: aperta dalle 10,30 alle 18,30. Villa: visita guidata; Parco: accesso libero. Per informazioni e prenotazioni: Tel 333 4414980; info@villabelvedereradicati.it

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: aperto con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-serralunga-dalba.html

PROVINCIA DI TORINO

Agliè – Castello di Aglié: dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.00); Orari giardini e parco: dalle 9.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.00). Prenotazione obbligatoria per le visite al Castello e per le visite alla mostra temporanea “Lettera 22”. Prenotazioni: drm-pie.aglie.prenotazioni@beniculturali.it; tel. 0124 330102 (servizio attivo da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00).

Arignano – Castello delle Quattro Torri: aperto con visite guidate alle ore 11,00 e ore 14,30. Per informazioni e prenotazioni: Tel:+39 339 2331563 Email: learignanesi@gmail.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-delle-quattro-torri-a-arignano.html

Caravino – Castello del Parco di Masino: aperto con orario 11.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: 0125 778100; faimasino@fondoambiente.it

Moncalieri – Castello di Moncalieri: aperto dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.00). Prenotazione obbligatoria online a cura del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

www.lavenaria.it; Informazioni: tel. 011 4992333

Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Informazioni: 348/8520907; info@castellodipralormo.com,

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: Il parco storico è visitabile dalle 10 alle 19.00 con orario continuato. Ultimo ingresso ore 17.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it

Torino – Palazzo Carignano: aperto dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17).

Prenotazione obbligatoria:drm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it; tel. 011 5641733 – 011 5641791

Torino – Villa della Regina: dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17). Prenotazioni: 011 8195035 –drm-pie.villadellaregina@beniculturali.it

Verrua Savoia – Fortezza: dalle ore 15. 30 alle 18.30, con due turni di visite guidate alle ore 16.00 e 17.15. Per informazioni e prenotazioni: +39 011 19838708;fortezzadiverrua@gmail.com