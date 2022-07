Gli applausi del Rotary Club Asti a Marina Occhionero, giovane e affermata attrice astigiana

Marina Occhionero, giovane attrice astigiana con al proprio attivo già molti importanti ruoli sia teatrali che cinematografici e televisivi, è stata protagonista martedì 26 luglio di una serata conviviale organizzata dal Rotary Club Asti al Ca’ Vittoria di Tigliole.

Di fronte a una platea folta e interessata ai segreti del mondo dello spettacolo, la Occhionero ha tratteggiato con verve e passione il suo percorso artistico, che partendo dal Liceo Classico di Asti l’ha condotta dapprima all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, poi al Conservatoire d’Art Dramatique di Parigi.

Gli ottimi risultati accademici e la forte passione per lo spettacolo l’hanno portata presto a calcare i palcoscenici di importanti teatri italiani, tra cui il Piccolo di Milano, dove la Occhionero ha lavorato, giovanissima, nella commedia “In cerca d’autore” per la regia di Luca Ronconi.

Dopo numerosi altri ruoli teatrali è arrivato l’esordio nel cinema, nel cast de “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi, al fianco di Toni Servillo e Jean Renò. Il passo successivo è stata la televisione, che ha visto Marina Occhionero lavorare in ruoli di primo piano con Roan Johnson e Simone Spada nelle serie “Monterossi” e “Studio Battaglia” prodotte per Rai 1, che avranno probabilmente un seguito nelle prossime stagioni.

Al termine calorosi applausi e molte domande per la giovane artista astigiana. Asti, lì 27.07.2022

Nella foto: Marina Occhionero riceve dal presidente del Rotary, Luigi Florio, un omaggio vinicolo.