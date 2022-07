Gabiano, al via l\'Estate ragazzi all\'Oratorio San Filippo Neri

All’oratorio S. Filippo Neri di Gabiano è partita la grande avventura dell’Estate Ragazzi 2022 con “Kairos, persi nel tempo”: “un tempo da intendersi non in modo non cronologico, ma come momento opportuno per cogliere nell’oggi ogni momento come una vera occasione di grazia”.

Così il parroco don Carlo Pavin, rivolgendosi a tutti i bambini e ragazzi, lunedì 4 luglio ha dato il via al percorso di quattro settimane alla scoperta del misterioso mondo di “Kairos”, attraverso i suoi simpatici personaggi. L’oratorio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, con possibilità di entrata fin dalle ore 7,30 ed accoglie circa 90 iscritti provenienti oltre che da Gabiano, anche da Mombello M.to, Cerrina M.to, Moncestino, Villamiroglio, Crescentino, Verrua Savoia, Verolengo, Livorno Ferraris.

Sotto lo sguardo attento di don Carlo, degli animatori e dei collaboratori si svolgono tutte le attività a tema: bans, canti, laboratori, drammatizzazioni, giochi, senza tralasciare il momento di preghiera e riflessione al mattino, come stimolo per l’intera giornata. Settimanalmente è prevista una giornata in piscina all’AcquaSmile di Tricerro (VC), con trasporto gratuito garantito dal Comune di Gabiano. Una bella avventura che si concluderà con un momento di festa e convivialità nella serata di venerdì 29 luglio.